¿Qué se puede ver y hacer en el Caribe durante el invierno?

jueves, 13 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Para los españoles, el mar Caribe se ha convertido en uno de los destinos turísticos preferidos para pasar sus vacaciones en cualquier época del año. Los motivos abundan, pero fundamentalmente se debe a que sus destinos combinan el buen clima con playas paradisíacas y servicios de hoteles 5 estrellas con todo incluido, haciendo ideal el viaje al Caribe.

Destinos como Varadero y Punta Cana son de los más solicitados por los viajeros europeos. Sin embargo, el horizonte caribeño no solo ofrece una infinidad de lugares para conocer. También brinda a sus visitantes una gran cantidad de actividades para todos los gustos y posibilidades económicas.

Practicar actividades durante todo el año en el Caribe Uno de los principales beneficios de los destinos del Caribe es que tienen un excelente clima durante todo el año. Asimismo, la temperatura de sus aguas se mantiene también ideal para practicar actividades como el buceo y estos mares esconden un ecosistema que merece la pena conocer.

En la superficie, la gente puede surfear o practicar vela. Cuando las personas son dadas a actividades más reposadas, los cruceros de lujo son la mejor alternativa. También los paseos por la vieja Habana o el viejo San Juan (Puerto Rico) son rutas inolvidables para quienes disfrutan de la historia.

Por otro lado, para los más atrevidos, están disponibles los paseos en todoterreno, tours aéreos, viajes en globo aerostático y hasta en helicópteros.

Asimismo, viajar al Caribe es buena opción si se desea degustar la comida típica, hacer actividades en familia o asistir a discotecas para disfrutar durante la noche. De hecho, los paquetes con todo incluido de muchos hoteles de la zona contienen entradas a sitios de interés como parques acuáticos y museos.

Hospedaje de alta calidad Las principales franquicias mundiales de hoteles tienen sucursales en esta parte del mundo. La agencia de viajes online Felices Vacaciones explica que una de las ventajas de surcar estas aguas es la infraestructura turística. Los paquetes todo incluido en hoteles 5 estrellas tienen una oferta abundante en varios de estos destinos, los cuales son los más cotizados del mundo.

Los hoteles y las agencias de viajes acostumbran a incluir todo tipo de actividades dentro de sus paquetes. Los cruceros, el buceo, vuelo en parapente, navegar en yate, rutas ecológicas, ruta por paseos históricos, fiestas y juegos. En realidad, en el Caribe siempre hay actividades para todos los integrantes de la familia y los gustos de cada persona.

El Caribe es el destino ideal porque combina arenas blancas, gente hospitalaria, bosques tropicales y hoteles de alta calidad, tanto en invierno como en verano. Un factor importante que sí hay que tener en cuenta es el riesgo de huracanes, cuya temporada comienza oficialmente en julio. No obstante, desde ese mes y hasta noviembre se consiguen las mejores ofertas para estos destinos inigualables.

