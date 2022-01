Un programa personalizado y a medida de las necesidades de cada empresa, por Trebede Emprendedores de Hoy

CRM son las siglas que se refieren a las prácticas, estrategias y tecnologías enfocadas en la relación con el cliente. De esta manera, un programa CRM es una herramienta que las empresas usan para optimizar la gestión de todo lo relacionado con el cliente, desde las operaciones hasta sus datos generales.

Trebede es una firma que desarrolló un programa gestión comercial que facilita la optimización del equipo de ventas y el seguimiento de todos los procesos que involucran a los clientes. El objetivo es mejorar las ventas mediante una mejor organización de los datos.

Las ventajas de operar con un software La implementación en la actividad mercantil de un programa gestión comercial como Trebede conlleva una serie de beneficios para cualquier empresa, emprendimiento o tienda, ya sea online o física.

En primer lugar, se organizan todos los datos de los clientes, por lo cual, la información, que es sumamente valiosa, siempre está al alcance y más accesible. De esta forma, resulta más sencillo confeccionar una agenda y seguir una planificación.

Con un software de estas características, ya no es necesario abrir múltiples plantillas de Excel y enviarlas a distintos lados porque la información se genera en tiempo real y está disponible, en su totalidad, en un mismo lugar. Por otra parte, la gestión y el control del equipo comercial se realizan sin esfuerzo alguno.

Las posibilidades de seguimiento de los clientes y el mayor volumen de información generan más oportunidades de ventas. A su vez, el equipo comercial cuenta con más tiempo porque ya no necesita confeccionar reportes. Esta empresa diseñó un programa cuya seña de identidad es la simplicidad, a punto tal que en la firma están convencidos de que ofrecen el software para gestión comercial más fácil de usar del mercado.

Opciones de personalización en el programa de gestión comercial Que un programa sea sencillo y fácil de usar no quiere decir que no cuente con múltiples funciones. La fórmula para que todo sea simple es brindarle a cada usuario solo las herramientas que necesita. Trebede diseña un programa personalizado con base en las necesidades de cada cliente, para que la experiencia del usuario sea ágil y eficiente.

Por esta razón, el software cuenta con una gran variedad de módulos opcionales y son 18 en total. Algunas de estas funciones adicionales se vinculan con la gestión de los contactos, los documentos de los clientes y sus datos, los cuales varían con relación a cada actividad. El control de gastos, para anotar los gastos típicos de los comerciales, es otra de las variantes posibles.

Además, hay muchas más, relacionadas con la facturación, las comisiones y los presupuestos, entre otros aspectos, que en cualquier momento se pueden añadir al programa personalizado.

El objetivo de la firma Trebede es mantener su programa de gestión comercial lo más simple posible, por lo cual siempre recomiendan a los clientes no incluir funciones que no van a utilizar.

