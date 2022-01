Las mesas de olivo de Encimeras de Olivo visten los espacios con belleza y elegancia Emprendedores de Hoy

jueves, 13 de enero de 2022

Un comedor o a cualquier espacio de la casa o negocio, las mesas de madera de olivo son ideales para dar un toque natural y vanguardista a un salón. Esto se debe no solamente a la belleza de su tono cobrizo con vetas pardas, sino también a la creatividad que les otorgan los artesanos de Encimeras de Olivo. Además, mantienen su forma natural en cortes precisos de tablones que los clientes pueden elegir para adquirir una pieza original y muy original.

Encimeras de Olivo es un departamento de la empresa maderera Carpintería Santa Clara, fundada en 1895 por Esteban Torres García. Él fue un maestro artesano de la madera, quien inculcó a su descendencia el amor por el trabajo ebanista, lo cual ha hecho de esta compañía una de las más prestigiosas del país. Se dedican a la venta de madera y a la creación de todo tipo de muebles, accesorios, suelos yotras piezas a medida de las necesidades de sus clientes.

Toda la calidad y la resistencia del olivar en una mesa Hoy, la cuarta generación de esta empresa familiar apuesta por la fusión de la herencia artesana con el uso de la más avanzada tecnología para ofrecer mesas de olivo con acabados impecables y protección con aceites y barnices de primera.

Para el centro del salón, el comedor o para ubicar debajo de un espejo, como esquinera o en cualquier otro uso en el hogar o el local comercial, una mesa de olivo será siempre el punto de atracción de la decoración por su impresionante belleza y naturalidad. En la página web de Encimeras de Olivo, los clientes observarán trabajos de máxima belleza y calidad y podrán seleccionar la pieza de madera que deseen para solicitar un diseño a medida.

Más allá de la clásica mesa de bordes irregulares con la forma natural del tronco, los maestros de este departamento ofrecen el relleno de huecos y grietas propios del olivar. Esto lo hacen con un elemento que actualmente se encuentra en tendencia como lo es la resina epoxi o cristal líquido, un polímero que se solidifica entre la madera y aporta un efecto elegante y vanguardista, tanto en su color transparente como en el tono que el cliente prefiera.

Muebles, accesorios y mucho más Aparte de las mesas, los maestros carpinteros moldean el firme tronco del olivar para obtener mostradores, encimeras de baño, suelos, muebles de cocina, escaparates, sillas y muchos elementos más para que los espacios destaquen con estas piezas naturales cuyos acabados son impecables.

Toda la resistencia de la madera, su durabilidad, además de sus propiedades de no absorción de humedad ni olores, están disponibles desde Encimeras de Olivo para toda España, con la asesoría de artesanos expertos que se ajustan a los requerimientos de cualquier proyecto o necesidad, para vestir los espacios con belleza y elegancia.

