Las gestiones de índole laboral es mejor llevarlas a cabo con un profesional El abogado laboral aplica sus conocimientos de leyes y normas del Derecho del trabajo en aquellas situaciones en las que se requiere la defensa del mismo Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 13 de enero de 2022, 09:54 h (CET) Actualmente, el Derecho laboral constituye un papel muy importante en la gestión de personal en el entorno empresarial, independientemente del tamaño de la empresa. Y en este aspecto, el rol del abogado laboralista es imprescindible.



El abogado laboralista presta sus servicios de asesoramiento y representación, tanto para las empresas como para la protección de los derechos de los trabajadores, siguiendo aquellas políticas establecidas que regulan la remuneración, protección y prestación de empleo para ambas partes. Se puede contar con la figura del abogado laboral en la resolución de conflictos y en procesos de negociación, tratando de evitar cualquier litigio que pudiera darse en un momento dado.

¿Por qué contar con un abogado laboralista?

El abogado laboral aplica sus conocimientos de leyes y normas del Derecho del trabajo en aquellas situaciones en las que se requiere la defensa del mismo, ya sea en relación con empresas o trabajadores.

Conforme al trabajador, este profesional le será de gran utilidad a asalariados y autónomos, asesorándolos sobre los beneficios y deberes que le corresponden en la realización de su actividad laboral. El abogado laboral ha de ser un especialista de confianza y comprometido con la causa, para así brindarle al trabajador la protección preventiva que necesita respecto a la revisión de contratos, velando además por la restitución económica correspondiente en casos en los que se produzca una falta de pago, una situación de acoso o abuso, e incluso por casos de despido improcedente por parte de la empresa empleadora.

En relación con la empresa, el abogado laboralista aconsejará a la misma sobre medidas para operar en un entorno de trabajo legal respetando los derechos de sus trabajadores, además de mediar para solucionar cualquier tipo de conflicto que pueda producirse. De esta forma la empresa conseguirá evitar de forma innecesaria aquellas sanciones y posibles pérdidas económicas producidas por una gestión incorrecta del personal, cubriendo las espaldas llevando a cabo las gestiones laborales conforme a la ley, con el fin de proteger así sus intereses y la de sus inversores. Normalmente, toda empresa cuenta con los servicios de al menos un abogado laboral en su organización o dispone de un servicio externo de un despacho de abogados laboralistas en Málaga que sean referentes.

Nunca se sabe con seguridad en qué momento exacto será necesaria la asistencia de un abogado especializado en Derecho laboral, pero no estará de más estar informado y disponer de un especialista en este sector, ya sea a través de alguna persona cercana que pueda proporcionar una buena referencia o por medio de algún bufete que tenga experiencia en el sector.

Funciones de un abogado laboralista

Entre las diversas funciones más comunes llevadas a cabo por un abogado laboral, se encuentran las indicadas a continuación, ya sea prestando sus servicios a un particular o a una empresa: Negociar con los sindicatos que representan a los trabajadores de la empresa en cuestión.

que representan a los trabajadores de la empresa en cuestión. Asegurarse de que la empresa no vulnera los derechos de los trabajadores , es decir, mantener la empresa dentro de los parámetros de la ley.

, es decir, mantener la empresa dentro de los parámetros de la ley. Asesorar al empresario sobre la manera más correcta de realizar un despido para evitar posibles sanciones por despido improcedente.

sobre la manera más correcta de realizar un despido para evitar posibles sanciones por despido improcedente. Representar a la empresa en las cuestiones laborales.

en las cuestiones laborales. Aconsejar a la hora de redactar los contratos de trabajo de la empresa.

de trabajo de la empresa. Asesorar legalmente a la empresa en casos de accidentes de trabajo y sobre cómo proceder en lo relacionado con la indemnización correspondiente.

y sobre cómo proceder en lo relacionado con la indemnización correspondiente. Defender al empleado o empleados en procesos judiciales de ámbito laboral.

Prestar apoyo al trabajador a la hora de llevar a cabo la tramitación de asuntos relacionados con la Seguridad Social.

Asesorar a los empleados sobre la legislación laboral.

sobre la legislación laboral. Asistir a los particulares en situaciones en las que se produzcan impugnación de despidos, y representarlo en el proceso de la demanda judicial.

en el proceso de la demanda judicial. Reclamar cantidades en nombre del trabajador o trabajadores, como puede ser el adeudo de aquellas cantidades debidas por la empresa. Este caso suele ser bastante común. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.