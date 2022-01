Reding Real Estate Investment apuesta por la inversión inmobiliaria en Málaga Comunicae

jueves, 13 de enero de 2022, 07:02 h (CET) La inversión inmobiliaria en Málaga está en un momento dulce. Es ya la tercera provincia de España en inversión (tras Madrid y Barcelona) y todo apunta a que en breve alcanzará el primer puesto. Reding Real Investment, inmobiliaria de Málaga especializada en encontrar oportunidades de inversión y en propiedades de lujo tiene claro que la recogida de dividendos será rápida y elevada Málaga es un seguro para la inversión inmobiliaria

Málaga siempre ha sido una provincia interesante para las inversiones inmobiliarias. Pero en muchos años no se recuerda una previsión de rentabilidad tan alta. Y es que actualmente las viviendas turísticas en la Costa del Sol no son la única oportunidad para invertir en bienes inmuebles, tal y como apunta Reding Real Estate Investment.

Cada vez más teletrabajadores y empresarios extranjeros buscan viviendas en la provincia. No solo para pasar cortas temporadas, sino para afincarse en ellas como primera vivienda. Las casas y villas de lujo en Marbella junto a los pisos en zonas céntricas de Málaga capital o en nuevas urbanizaciones en la Costa del Sol tienen una gran demanda. Y esta irá creciendo en los próximos años.

El conocimiento que ya existe sobre la zona y el estilo de vida en ella, su clima, comunicaciones internacionales, vida cultural, su crecimiento como centro de negocios y las posibilidades para disfrutar de deporte y ocio al aire libre todo el año son parte de su éxito.

La demanda de viviendas y oficinas está en alza. Comprar ahora para vender en el futuro a precios más elevados y comprar para poner en alquiler son dos formas seguras de invertir en inmuebles en Málaga.

Empresas tan potentes como Google ya han anunciado su instalación en la provincia. Esta lo hará con un centro de ciberseguridad de excelencia. Algo que unido a la creación de start ups en la ciudad está elevando la demanda de vivienda y espacios de trabajo en la zona.

En el último año los municipios de la provincia y zonas de la ciudad más rentables ya han superado el 5% de rentabilidad, e incluso el 6% en alguna zona de la capital.

Por qué confiar en Reding Real Estate Investment

Reding Real Investment es una agencia inmobiliaria que proporciona servicios de asesoramiento inmobiliario y servicio legal para inversores nacionales o extranjeros en Málaga. Desde hace más de 15 años ayuda a inversores inmobiliarios a encontrar oportunidades de negocio en la Costa del Sol.

La transparencia, cercanía, profesionalidad y conocimiento de la zona son claves para proporcionar a sus clientes la ayuda que necesitan. Su especialidad son las viviendas de lujo, hoteles e inmuebles para negocios.

Cuentan con un equipo humano experimentado y apasionado por su profesión que vive y trabaja en la zona, por lo que su visión del lugar combina el conocimiento profesional con el personal. Esto les permite captar las mejores oportunidades para invertir en Málaga con una visión global, actual y de futuro. Por ello proporcionan a sus clientes las mejores opciones para invertir y lograr una excelente rentabilidad.

