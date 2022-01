Los beneficios de obtener una firma digital, según Tramitamos Tu Firma Emprendedores de Hoy

miércoles, 12 de enero de 2022, 17:48 h (CET)

Actualmente, ha cobrado un gran protagonismo la digitalización, por lo cual el uso de papeles físicos para entregar contratos, solicitudes y todo tipo de documentos ha disminuido mucho. Actualmente, casi todo se envía por correo electrónico y plataformas web. Por este motivo, surgió la opción de solicitar la firma digital, como una herramienta para garantizar la identidad de la persona que suscribe una documentación.

No obstante, muchas personas no se han adaptado aún a esta nueva modalidad y optan por imprimir y escanear papeles, perdiendo tiempo y recursos. Ante esta situación, Tramitamos Tu Firma surge como una organización centrada en la gestión de firmas digitales de forma rápida y sencilla.

Las ventajas de tener una firma digital El certificado o la firma digital de una persona física sirve para vincular sus datos con los de la firma física, confirmando su identidad y permitiendo una certificación electrónica. Los beneficios que posee son muchos. El primero es la posibilidad de firmar electrónicamente los documentos que les puedan solicitar con la misma validez que si fuese firmado en un papel. Además, permite acceder a la Seguridad Social o Hacienda de manera mucho más fácil, incluso con el Ayuntamiento si este cuenta con una sede electrónica.

Quienes deseen solicitar la firma digital encuentran en Tramitamos Tu Firma la seguridad de que la página está certificada por el Ministerio de Asuntos Económicos y transformación digital, por lo cual tendrá validez en todos los sitios.

Los pasos para conseguir un certificado digital Generalmente, cuando una persona intenta realizar la solicitud para sacar su firma o certificado digital tiene que pasar por un largo proceso burocrático que consiste en asistir a instituciones especializadas previa cita, realizar colas y desplazarse muchas veces fuera de su domicilio. Esta pérdida de tiempo desmotiva a quienes por el trabajo, la familia o diversos motivos no tiene la disposición necesaria. Ante esta situación, Tramitamos Tu Firma implementó un proceso ágil y rápido que consta de solo cuatro pasos.

El primero es enviar la solicitud, rellenando un formulario fácil y rápido que no tarda más de un minuto en completarlo. Una vez rellenado, se le enviará un código de solicitud para acreditar la identidad de la persona. El certificado digital se entregará mediante el correo electrónico. Por último, la compañía se encargará de descargar directamente el certificado en el ordenador del solicitante y se le brindará asesoría para utilizarlo.

Cualquier ciudadano con DNI o NIE, que sea mayor de edad o menor liberado del control de sus padres, podrá sacar el certificado digital para persona física.

