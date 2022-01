Encimeras de Olivo, un toque natural y elegante para el baño Emprendedores de Hoy

miércoles, 12 de enero de 2022, 17:20 h (CET)

La presencia de la madera de olivo es capaz de dar vida y elegancia a los cuartos de baño de cualquier tipo. Gracias a su color cobrizo con vetas café, esta combina con decoraciones rústicas o modernas, garantizando una gran resistencia y durabilidad, sobre todo si las encimeras de baño son trabajadas por profesionales como los de Encimeras de Olivo.

Estos son expertos de un departamento de la Empresa familiar Carpintería Santa Clara, cuya trayectoria de más de un siglo trabajando la madera de forma artesanal avalan sus acabados de máxima calidad.

Con una tradición de cuatro generaciones de ebanistas artesanos, la empresa conserva el método manual de trabajo con herramientas de última tecnología para perfeccionar cada detalle.

Madera resistente y acabados impecables En el catálogo online pueden observarse los trabajos que han realizado los artesanos en diferentes salas de baño. Desde el espacio más pequeño y sencillo, hasta uno espacioso y lleno de lujo, lucen fabulosos con las encimeras de madera de olivo. Este es un material único por su belleza y resistencia y de muy poca porosidad, una condición que le impide absorber líquidos u olores.

Un acabado natural de la madera tratada con aceites protectores y barniz o con el relleno de las grietas naturales del olivo con resina epoxi, garantizan no solo belleza, sino un aspecto intacto por muchos años que no necesita un mantenimiento mayor a la limpieza cotidiana del espacio.

Otra característica muy atractiva de estas tablas de olivo de unos 6 centímetros de grosor es el corte que se realiza a medida, dependiendo de la ubicación donde vaya a ser instalada, siempre manteniendo la forma irregular y natural del árbol.

Servicios de asesoría en todo el territorio español Clientes particulares, negocios de restauración y de hostelería, fabricantes de muebles y demás interesados en los servicios de Encimeras de Olivo de todo el país pueden contactar con este equipo de expertos llenando un formulario disponible en su página web o por contacto vía WhatsApp. El primer paso será recibir un presupuesto ajustado a sus requerimientos y después empezar con la elección de las tablas entre las disponibles en stock y el diseño de su mobiliario o accesorio.

El precio final de las encimeras de baño y de todos los productos abarca desde la compra de la madera hasta el acabado final. El mundo maderero encuentra en estos artesanos un equipo capaz de preservar las más emblemáticas tradiciones y a la vez estar a tono con las tendencias y la tecnología de hoy. Todo esto con el objetivo de hacer realidad los deseos de sus clientes de todo el país, quienes confían en la experiencia y sabiduría de Encimeras de Olivo como verdaderos maestros en el trabajo con la madera.

