Los alquileres vacacionales de SteraM Flats

miércoles, 12 de enero de 2022, 17:06 h (CET)

A pesar de disponer de apartamentos para alquilar y especialmente en los alquileres vacacionales, hay muchas personas que no confían en que sus propiedades van a estar seguras con otros inquilinos.

Por esta razón, inmobiliarias como SteraM Flats ayudan a estas personas a gestionar todo el proceso del alquiler, para que puedan obtener beneficios del inmueble durante las vacaciones de verano, navidad, Semana Santa, etc. Con este fin, la empresa cuenta con un equipo de asesores inmobiliarios caracterizados por su profesionalidad y dispuestos a atender las necesidades y requerimientos de su clientela de una forma personalizada.

La gestión de apartamentos turísticos profesional de SteraM Flats Esta inmobiliaria situada en Costa del Sol se especializa en la gestión de apartamentos vacacionales. Durante todo el proceso, los profesionales se ocupan de aumentar los beneficios de los propietarios, garantizando la mayor calidad. Asimismo, el trato es personalizado y directo con el cliente.

Con este fin, los servicios que ofrece esta empresa en Costa del Sol son muy completos y cubren todas las necesidades tanto de los ocupantes como de los dueños del apartamento, para que puedan estar tranquilos y no se tengan que ocupar de nada.

El plan PRO, que supone un 30% del precio de las reservas más el IVA, incluye la gestión completa de la reserva, el check in y check out, la limpieza y el mantenimiento. Además, también presta la ropa de cama y lavandería, así como la vajilla para la cocina.

Por otro lado, también se ocupan de que las personas que lo alquilan durante sus vacaciones vivan una experiencia inolvidable, cómoda y con todo lo que necesitan, para que el apartamento esté bien valorado.

Variedad en las propiedades en venta SteraM Flats es una empresa LGTBIfriendly, por lo cual no solo responde a las necesidades inmobiliarias de la comunidad LGTBI a través de una política de diversidad e inclusión, sino que anualmente también hacen una contribución para el colectivo.

Asimismo, brinda asesoría a cada cliente que lo necesite, bien sea para la compraventa de cualquier tipo de inmueble, gestión integral de alquileres de corta o larga duración, redacción de contratos, valoración de activos inmobiliarios, asesoramiento técnico y más. Además, suministra toda la información necesaria para las personas que necesitan la financiación de una vivienda en el país.

Quienes visiten el portal podrán observar una gran variedad de propiedades en venta como casas, pisos, chalets, locales comerciales y oficinas, entre otras. A pesar de esto, los asesores se encargan de guiar a los ciudadanos a elegir la opción más factible y acorde a sus deseos.

Finalmente, quienes necesiten alguno de sus servicios deben saber que esta inmobiliaria en Torremolinos realiza una valoración gratuita del inmueble y lleva a cabo la publicación del mismo totalmente gratuita. Solo cobran el servicio una vez se haya realizado satisfactoriamente la venta o el alquiler.

