¿Qué es la cesión de alquileres?

miércoles, 12 de enero de 2022, 16:24 h (CET)

A las personas que tengan un local o vivienda o cualquier propiedad alquilada, pero a las que les gustaría cobrar las rentas por anticipado para realizar una nueva inversión, cancelar deudas, o simplemente olvidarse de posibles problemas con el cobro de los alquileres y rotación de inquilinos les puede interesar conocer más de este producto financiero nuevo en España.

Fusión Emporio comercializa este producto por el que un fondo luxemburgués paga inmediatamente el 70% de los ingresos de alquiler de los próximos 3 años.

-Sin monto límite de alquiler ni inmuebles ni exigencia de cumplimiento de contrato de arrendamiento.

-Sin importar la localización del inmueble ni la tipología (oficina, local, amarre, toman cualquier contrato de alquiler).

-Sin declararse en los ficheros de créditos, pues no es un crédito.

-Sin pignorar la vivienda. Sigue siendo la propiedad del individuo y puede hipotecarla para un crédito si lo desea.

-Sin gastos notariales (contrato firmado digitalmente).

-Sin cambiar inquilinos, ellos casi ni se darán cuenta del cambio, pues solo tendrán que abonar la renta a otra cuenta.

-Sin preocupaciones por impago de los inquilinos, restricción del contrato, bajadas de precio de alquiler, etc. La cesionaria asume todos los riesgos.

-Sin efecto fiscal, pues se devenga la cesión cobrada en los 3 años de duración de la cesión, recuperando el contrato a los 3 años o renovación voluntaria de la cesión cobrando otra vez el 70% de los alquileres esperados.

Es posible consultar más información en la página web o solicitar la contratación.

En Fusión Emporio más de 20 años de servicios relacionados con las inversiones patrimoniales le avalan El sector de las inversiones patrimoniales hace mucho genera negocios relacionados, fuera de las clásicas inmobiliarias de barrio. Fusión Emporio ofrece productos y servicios novedosos en el mercado del real estate para que las inmobiliarias puedan cubrir las necesidades de sus clientes, cuando estas se salen de lo “ordinario”.

A modo de ejemplo, además de la cesión de alquileres, comercializan hipotecas inversas, protección de alquileres, aseguramiento de facturación, reestructuraciones de deudas, inversiones mayoristas en lotes inmobiliarios regulares o singulares, financiación alternativa para construcción, reformas y, en general, cualquier servicio relacionado con el real estate en España o México, donde recientemente han empezado a operar debido al interés que genera la Riviera Maya.

