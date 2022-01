Asnef.online, la plataforma gratuita que ofrece ayuda para salir de ASNEF Emprendedores de Hoy

miércoles, 12 de enero de 2022, 16:04 h (CET)

España dispone de una plataforma en la que se encuentra el informe completo de deudores morosos con más de cuatro meses de retraso en pagos de diversas entidades financieras. Esta es conocida como ASNEF o Asociación Nacional de Establecimientos de Crédito, aunque anteriormente se llamaba Asociación Nacional de Entidades de Financiación.

Sin embargo, también existen casos en los cuales las personas son incluidas de manera injusta o indebida en el listado, esto les dificulta poder acceder a un préstamo de dinero y perjudica su scoring crediticio y financiero. Bajo esta problemática que sufren algunas empresas de telecomunicaciones, suministros y microcréditos, entre otras, existe un grupo de personas especializado en ayudar a salir de ASNEF a quienes consideran que fueron incluidos de manera indebida.

Información a tener en cuenta No es difícil descubrir que la economía actual debe permanecer en constante movimiento. Por ende, todo aquel que necesite realizar una compra o inversión mayor a su poder adquisitivo debe acercarse a una entidad bancaria para acceder a un préstamo. Este suele ir sujeto a diferentes condiciones de pago, según sea el caso. Entre tanto, si el prestatario se encuentra incluido en el fichero de ASNEF, se le hará difícil solicitar dicha financiación y, probablemente, no se la darán.

Cuando este reporte resulta injustificado y erróneo, entran en juego plataformas como Asnef.online, donde se puede consultar ASNEF Equifax y generar un informe de manera gratuita. Este sirve para poder tomar las acciones necesarias en estos casos, como mantenerse al tanto de reportes como deudor y/o demandar cuando la inclusión en el listado se considere injusta y se desee tomar una acción.

Servicios de abogados Esta plataforma ofrece procesos asequibles para salir de ASNEF a través de abogados especializados expertos en servicios de demanda que se realizarán de manera gratuita. Ellos analizan cada uno de los casos y, si se concluye que la persona fue incorporada de manera indebida en el listado, podrán demandar a la compañía responsable de la inclusión y generar una indemnización para el afectado.

Cabe resaltar que la mayoría de inclusiones a los morosos se llevan a cabo de manera injusta, puesto que dentro de los casos más comunes se encuentran importes erróneos, fallos en el momento de enviar las notificaciones, alto coste en los intereses y facturas en desacuerdo, entre otros. Por esta razón, los abogados ASNEF online son una opción ideal para ofrecer soluciones a la preocupación de muchas personas que, por diferentes motivos, han sido ingresadas en el registro de morosos españoles.

Esta problemática genera un mal historial crediticio en la población y daños a corto y largo plazo. Sin embargo, en el caso de que suceda, siempre existen soluciones a estos inconvenientes financieros.

Comentarios Pedro 12/ene/22 21:21 h. Ofrecen muy buen servicio, se puede pedir el informe de ASNEF gratis, a mi me ha llegado en 5 días! Gracias! Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.