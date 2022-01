El Centro Botín invita a crear un gran jardín de nenúfares sobre el suelo azul del anfiteatro Comunicae

miércoles, 12 de enero de 2022, 15:47 h (CET) La actividad "Nenúfares de papel" está abierta a todo aquel que quiera participar, siendo tan solo necesario traer un nenúfar, o hacerlo in situ, para crear entre todos un gran estanque de nenúfares sobre el suelo azul del anfiteatro del Centro Botín Mañana salen a la venta las actividades del mes de febrero del Centro Botín, una programación que incluye conciertos, cursos, visitas a las exposiciones y acciones participativas, con propuestas dirigidas al desarrollo de la creatividad y abiertas a todas las edades y preferencias. La exposición “Thomas Demand: Mundo de papel”, la mayor muestra del artista alemán en España, inspira algunas de las actividades del mes. Tal es el caso de “Nenúfares de papel”, que dirige Román San Emeterio, arquitecto, vicedecano del Colegio de Arquitectos de Cantabria y responsable de las áreas de Cultura y Patrimonio del mismo.

Thomas Demand creó su obra “Pond” en 2020 inspirado en el jardín que construyó Monet para pintar sus famosos nenúfares. Al igual que él, Demand construyó su estanque y sus nenúfares para hacer esta fotografía, pero con una salvedad: los suyos eran de papel. En el Centro Botín hay un suelo azul que se creó tomando como referencia el color del agua de la bahía. Sobre él, se creará algo muy grande entre todas las personas que, habiendo disfrutado de la exposición del artista, quieran contribuir a esta obra colectiva.

Inspirados por la exposición “Thomas Demand: Mundo de papel”, el próximo 5 de febrero, de 12:00 a 14:00 horas, todo aquel que quiera participar debe traer su propio nenúfar, o hacerlo in situ, para crear entre todos un gran estanque de nenúfares sobre el suelo azul del anfiteatro del Centro Botín.

Música para todos los gustos

El ciclo “Música abierta. Momentos Alhambra” vuelve el 11 de febrero, a las 21:00 horas en el auditorio del Centro Botín, de la mano de Rosario la Tremendita, una de las grandes renovadoras del flamenco actual e icono de los nuevos tiempos del arte jondo. Cantaora, compositora, productora, letrista y multi-instrumentista, cuenta con cinco discos en el mercado y dos nominaciones a los Latin Grammy´s a Mejor Álbum Flamenco. Nacida en Triana, la cantaora estrenará en exclusiva en Cantabria su nuevo disco, “Tremenda”, un proyecto experimental pero fiel a la raíz y la tradición flamenca, pero con aires del siglo XXI.

Los amantes de la “Música clásica” tienen una nueva cita el 14 de febrero, a las 20.00 horas en el auditorio. El Tchalik Quartet es una agrupación formada por hermanos y hermanas de origen ruso que han actuado en las principales salas del mundo. Ganadores en 2018 del I Premio y Premio Especial a la mejor interpretación de un cuarteto de Mozart en el Concurso Internacional Mozart de Salzburgo, actuarán en el Centro Botín interpretando el Cuarteto en re mayor de César Franck y el Cuarteto en mi menor op. 112 de Camille Saint-Saëns.

Actividades en torno al arte

La exposición “Thomas Demand: Mundo de papel” será la protagonista de “Arte y meditación”, una experiencia inmersiva, dirigida por la profesora de yoga y meditación Cristina Paz, con la que vivir el arte a través de la mente. Esta actividad tendrá lugar el 12 de febrero, a las 08.30 horas, y en ella se realizará una práctica meditativa que ayudará a los participantes a conectar con su interior.

Teatro y fotografía se unen en la primera “On Session” del año, prevista el 24 de febrero a las 18.00 horas. En esta actividad, dirigida por el actor y experto en creatividad Adolfo del Rio, los Amigos Jóvenes del Centro Botín se convertirán en detectives para descubrir los mensajes que contienen las obras de Thomas Demand, unos trabajos en los que el artista plasmó algunos de los acontecimientos más relevantes de la historia reciente, tales como la última cena de Whitney Houston o la sala de control de la central nuclear de Fukushima. Además, el 16 de febrero, a las 19.00 horas, la exposición “Thomas Demand: Mundo de papel” vuelve a ser protagonista gracias a la visita-comentada que guiará Román San Emeterio. San Emeterio es arquitecto, vicedecano del COACan y responsable de sus áreas de Cultura y Patrimonio. A través de este recorrido, San Emeterio compartirá su visión sobre la muestra y se centrará en cómo el espacio expositivo forma parte de la escenografía, destacando para ello las obras de Demand que más le han interesado.

La programación del nuevo año incluye una nueva actividad diseñada en exclusiva para los Amigos del Centro Botín. Los días 2 y 3, a las 17.30 horas, jugarán con Áureo Gómez, artista multidisciplinar vinculado a las artes escénicas y cofundador de la compañía Ñ Teatro, para descubrir la exposición Itinerarios XXVI de una manera diferente. En “De tú a tú” los participantes desarrollarán una manera muy personal de contar la exposición a los demás, creando entre todos una cadena “de tú a tú” y “de amigo a amigo”.

Actividades para los más pequeños de la casa

Dirigido a niños de 6 a 12 años, el curso “Artes, emociones y creatividad” tendrá lugar del 21 al 26 de febrero, de 11.00 a 12.30 horas. En él, los más pequeños de la casa trabajarán en el desarrollo de sus habilidades emocionales, sociales y creativas a través del arte, todo ello de manera práctica y lúdica. Creado en colaboración con el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale, en estas seis sesiones aprenderán a identificar y comprender las emociones, compartir, escuchar en el respeto o generar ideas creativas. Además, el 27 de febrero a las 12:00 horas en el auditorio, la música será protagonista en la primera cita del año de “Domingos en familia”. MUU! son tres artistas con una larga trayectoria musical, unidas por la vida en el campo rodeadas de vacas. Su espectáculo “¿De dónde vienen las canciones?” es un concierto familiar interactivo que invita a sentir la música desde una experiencia activa y creativa, todo ello a través del gesto, el humor, la fantasía y, por supuesto, los instrumentos musicales, pudiendo así disfrutar de paisajes sonoros, juegos y canciones para todas las edades.

