El sector de la franquicia asegura que mejorará su situación económica en 2022, según el Informe Perspectivas Franquicias 2022 Comunicae

miércoles, 12 de enero de 2022, 15:02 h (CET) El Informe "Perspectivas Franquicia 2022" destaca que el 85% de las empresas franquiciadoras crecerán económicamente en 2022, además de que aumentarán sus inversiones y realizarán contratación de personal El Informe “Perspectivas Franquicia 2022” elaborado por Franquicias Hoy y Tormo Franquicias Consulting ha estado dirigido por Eduardo Tormo y ha sido presentado hoy. En el Informe han participado alrededor de 200 empresas pertenecientes a 40 sectores de actividad diferentes y de distintas procedencias. El estudio se ha realizado entre los días 15 de noviembre y 21 de diciembre e 2021.

El Informe destaca una visión muy favorable por parte de los empresarios de la franquicia de cara a este nuevo ejercicio. La mayoría de las franquicias consultadas para el estudio confían en que mejorarán sus resultados este año, aunque son conscientes de los riesgos y amenazas que existen actualmente en nuestra economía debido a la situación derivada por la pandemia de la Covid-19.

Para Selina Olmedo, Directora de Franquicias Hoy este Informe “refleja el sentir y las sensaciones de las empresas franquiciadoras, quienes aseguran en su mayoría, que este 2022 va a ser positivo para ellas”, añade además “que desde Franquicias Hoy, se palpa ese positivismo ya que nuestro equipo está en continuo contacto con la mayor parte de las franquicias”.

Con todo ello, el Informe “Perspectivas Franquicia 2022” destaca los aspectos más relevantes:

El 85% de las empresas confirma que en 2022 mejorará su situación económica y empresarial.

Su facturación crecerá y esto se une a que un 36% de las empresas no sólo espera crecer sino tener una evolución bastante significativa respecto al año anterior. Creen que crecerá el sector en general además de estar convencidos de la mejora de su empresa. Se trata de un sentimiento que comparten tanto las empresas franquiciadoras existentes como las de nueva creación.

La totalidad de las empresas que han participado en este informe evolucionarán en su desarrollo en franquicia

Casi la totalidad de las franquicias consultadas para la elaboración el Informe aseguran que crecerán en número de unidades este año. Un 45% de ellas aseguran, además, que abrirán más de cinco establecimientos. Pese a la situación provocada por la Covid-19, las enseñas han seguido aumentando su número de franquicias.

El 92% de las empresas ampliarán sus plantillas en este ejercicio.

Cerca del 100% de las empresas franquiciadoras van a aumentar la contratación de sus plantillas este año. Según el Informe, se trata de una decisión casi unánime de todas las franquicias consultadas. Quieren convertirse en empresas más competitivas. La tecnología, el marketing y la inversión en centros propios son los principales puntos a tener en cuenta por las franquicias.

Aquellas empresas que tienen presencia internacional, quieren ampliar su cobertura

Las franquicias que ya cuentan con presencia internacional quieren continuar con su expansión fuera de España y expandirse a nuevos países. A esta intención se une, que muchas empresas que aún no han despegado quieran empezar a hacerlo este año. Actualmente, la presencia internacional de las franquicias españolas es más que significativa con cerca de 400 enseñas presentes en el exterior abarcando 142 países sumando en total más de 24.000 unidades de negocio.

El 66% de las empresas franquiciadoras son sensibles a la financiación de sus negocios

Hay que destacar que un elevado porcentaje (34%) de las empresas no se ven afectadas significativamente por la misma. Nuevos formatos de financiación como es el equity crowdfunding no se han asentado todavía suficientemente en este sector.

Portales de franquicia, redes sociales, la propia web de cada empresa, eventos propios y promociones directas

Como demuestra el gráfico que se expone más abajo, los portales de franquicia siguen siendo el soporte más elegido por parte de las franquicias para la obtención de candidatos. Le siguen las redes sociales como parte importante para realizar la promoción de su enseña. En menor medida pero no menos importante se encuentra el posicionamiento ebn Google Adwords, la exposición en ferias de fraqnquicias entre otras acciones.

Además, de los puntos anteriormente mencionados, el Informe recoge también los principales retos y desafíos a los que se enfrentan las franquicias en este año. El estudio destaca los siguientes:

• Incertidumbre ante los avatares de la pandemia y sus posibles variantes

• Falta de financiación a futuros franquiciados

• Mayor acceso a candidatos solventes

• Mayores beneficios y facilidades para los emprendedores que quieran invertir en franquicia

• Localizar ubicaciones adecuadas en condiciones razonables

• Asumir la implantación de nuevas tecnologías

• Profesionalizar continuamente sus estructuras

• Apoyos efectivos en la internacionalización

• Disponer organismos representativos e identificarse con ellos

• Mejorar pedagogía igual que ocurre en otros entornos y con “startups”

En el Informe “Perspectivas Franquicia 2022” también contiene la opinión y las perspectivas de numerosas franquicias entre las que se encuentra Remax, Foodbox, Restalia, Century 21, entre otras enseñas relevantes del sector.

“Desde el punto de vista del marketing y el posicionamiento de las franquicias, Franquicias Hoy no ha dejado de trabajar para mejorar la visibilidad y la notoriedad, así como la recepción de referencias de calidad de las franquicias” asegura la Directora de Franquicias Hoy.

Puede leerse el Informe completo aquí.

En conclusión, del Informe se desprende la visión optimista y positiva de la gran parte de las empresas franquiciadoras para este ejercicio. Pretenden crecer en facturación y en volumen, aumentar sus plantillas y crece internacionalmente.

Acerca de Franquicias Hoy

Franquicias Hoy es el portal de referencia en el ámbito de la franquicia y de los emprendedores. Tiene más de 10.000 seguidores en redes sociales, una base de datos superior a 40.000 usuarios registrados y una cifra media superior a los 600.000 visitantes al año.

