La obligación de fichar de los trabajadores, por Ceesa

miércoles, 12 de enero de 2022, 14:48 h (CET)

En mayo de 2019, entró en vigor una ley en la que se vuelve obligatorio el control horario de los trabajadores, en donde se registre diariamente la hora en la que inicia y finaliza la jornada de cada trabajador.

Ante esta normativa, las empresas se han visto en la necesidad de recurrir a la tecnología, haciendo uso de softwares que permitan llevar correctamente el registro horario de cada empleado. Uno de los que se han implementado dentro de muchas compañías es el de Ceesa. Este es un eficiente software de control horario, especialmente pensada para que los profesionales que no están físicamente en su centro de trabajo habitual puedan fichar.

La obligación de fichar a los trabajadores Dado que la normativa de 2019 todavía se mantiene en vigor y debido a que se trata de una exigencia que no solo hace el Estado Español, sino toda la Unión Europea, es sumamente necesario que los trabajadores españoles fichen su horario de entrada y salida.

Su importancia principal tiene que ver precisamente con los motivos que llevaron a la creación de esta ley. Se trata de una normativa que busca evitar el descontrol de horarios y de presencia, manteniendo una base de datos controlada que sirva también para evitar posibles demandas que puedan hacer los empleados a la compañía por motivo de algún conflicto.

También es importante en los casos de teletrabajo. Es necesario el uso de un software que permita hacer el fichaje a distancia y, así, mantener el control aún en estas circunstancias.

Un software que controla la presencia La principal ventaja de utilizar con un software de gestión horaria y de presencia para las empresas es poder contar con una base de datos fidedigna de la realidad horaria de los empleados. Esto permitirá gestionar la información de una mejor manera y con una mayor seguridad jurídica.

Por otra parte, un software de este tipo permite que los trabajadores que no se encuentren físicamente en la compañía puedan igualmente fichar a través de su smartphone.

Un buen ejemplo de este tipo de software es Presencia IGP App, una aplicación de control horario y de presencia desarrollada por Ceesa. La app permite que los trabajadores puedan fichar desde su teléfono móvil, guardar datos de geolocalización que garanticen que se encuentra en su lugar de trabajo e imputar incidencias relacionadas con el fichaje.

Con la app de Ceesa, también se podrá visualizar y consultar información relevante de los fichajes en tiempo real, tales como las horas por convenio, días totales de vacaciones, información el año en vigor y del anteriory mucho más. La aplicación ya está disponible para su descarga en Google Play, App Store y AppGallery de Huawei.

