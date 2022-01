El Informe "Perspectivas Franquicias 2022" de Tormo Franquicias prevé un importante crecimiento del sector Comunicae

miércoles, 12 de enero de 2022, 13:14 h (CET) El 85% de las empresas franquiciadoras crecerán, potenciarán la contratación de personal y aumentarán sus inversiones en este ejercicio La consultora especializada Tormo Franquicias Consulting en colaboración con el portal Franquicias Hoy, anuncian el lanzamiento de su Informe “Perspectivas Franquicias 2022”, elaborado durante los meses de noviembre y diciembre del pasado año y que recoge las opiniones de más de un centenar de empresarios/as y directivos/as del sector de la franquicia de todo el país, pertenecientes a más de 40 sectores de actividad. Algunas de las empresas que han participado en este informe son, entre otras, Granier, Re/Max España, FoodBox, Pizziosa, Speed Queen, Century 21, Grupo BlaClinic, La Botica de los Perfumes, El señor Miyagi, No+Vello, Wall Street English, AZV Consulting o Nails&Friends.

En términos generales, se puede destacar de este documento la conciencia mostrada por el sector respecto a la actual situación de la economía española, afectada principalmente por la crisis sanitaria que atravesamos a nivel global, pero también la confianza en sus negocios y en la evolución que debe mostrar el sector en los próximos meses. La gran mayoría de estos empresarios/as esperan un aumento significativo de su facturación, más del 90% ampliaran sus plantillas y prácticamente el 100% cree que incrementará el tamaño de sus redes de franquicia.

En relación a estos aspectos, los datos más significativos del informe son los siguientes:

El 85% de las empresas afirma que en 2022 mejorará su situación económica y empresarial.

afirma que en 2022 económica y empresarial. Prácticamente la totalidad de las empresas franquiciadoras que han participado en el informe confían en que conseguirán nuevas aperturas de unidades franquiciadas y un 22% de las mismas espera alcanzar más de 10 nuevas inauguraciones en franquicia. Así mismo, el 8% de estas empresas invertirá directamente en centros propios .

franquiciadas y de las mismas espera alcanzar en franquicia. Así mismo, de estas empresas invertirá directamente en . Más del 90% de las empresas encuestadas ampliarán sus equipos durante este año, principalmente en las áreas de Expansión, Tecnología, Soporte y personal en centros propios.

durante este año, principalmente en las áreas de Expansión, Tecnología, Soporte y personal en centros propios. El 91% aumentará sus inversiones , destacando el esfuerzo en Tecnología, Marketing y Recursos Humanos como principal destino de las mismas.

, destacando el esfuerzo en Tecnología, Marketing y Recursos Humanos como principal destino de las mismas. Las empresas con presencia internacional están decididas a ampliar su cobertura en los países en los que están presentes, así como conquistar nuevos territorios durante este 2022.

están decididas a en los países en los que están presentes, así como conquistar nuevos territorios durante este 2022. También hay que destacar la preocupación creciente por el medio ambiente y la responsabilidad social que se encuentran en sus fases de implantación en un más que significativo número de empresas. En palabras del fundador de Tormo Franquicias Consulting, Eduardo Tormo: “La situación provocada por el Covid no ha disminuido el dinamismo del sector de la franquicia durante el pasado ejercicio. Por otro lado, y a la vista de la opinión de las empresas franquiciadoras en este informe Perspectivas Franquicias 2022 que presentamos, este será también un año positivo para la franquicia y todos sus actores en las distintas variables analizadas.”

No obstante, destacan también desde la dirección de la consultora, hay una serie de retos y desafíos que deben afrontar todas estas empresas en este nuevo ejercicio que se inicia. Entre los más importantes subrayan la preocupación por la evolución de la pandemia, la falta de financiación a los futuros franquiciados y la dificultad de acceso a candidatos solventes y ubicaciones adecuadas.

El Informe “Perspectivas Franquicias 2022” confirma los indicios de recuperación y dinamismo iniciados en el pasado ejercicio. Los empresarios al frente de las empresas franquiciadoras están convencidos, pese a las incertidumbres latentes, de que este será un buen año para el sector, basándose en la solidez y consolidación del sistema de franquicia, que ha mostrado un crecimiento continuo durante los ejercicios pasados y, que no dudan, seguirá creciendo y desarrollándose de forma sostenida.

