Vacaciones ideales a bordo de EXOPIA IBIZA CHARTER

miércoles, 12 de enero de 2022

Organizar las vacaciones en familia o con amigos es uno de los planes favoritos de las personas, sobre todo si se trata de una rutina nueva para todo el grupo.

Una de las opciones turísticas favoritas y más demandadas tras la situación del COVID-19 es disfrutar de una experiencia en altamar. Por esta razón, cada vez más turistas optan por el alquiler de barcos en diferentes países y, concretamente, en España.

Sin ninguna duda, Ibiza y Formentera son los destinos por excelencia en Europa. EXOPIA IBIZA CHARTER es una empresa dedicada al alquiler de embarcaciones en Ibiza y Formentera. Centrada en la experiencia del cliente, se enorgullece de ofrecer un servicio personalizado cuyas características son la calidad, el dinamismo y la eficacia.

Viajar con familia y amigos con EXOPIA IBIZA CHARTER El alquiler de barcos en Ibiza se ha convertido en una de las actividades favoritas de las personas. Aún más con los servicios innovadores y de calidad que ofrece EXOPIA IBIZA CHARTER en veleros, catamaranes, lanchas y yates. Además, cabe destacar que esta empresa no solo ofrece el alquiler de uno de estos barcos para pasar el día, sino que se centra en estadías más largas desde una semana hasta tres meses, por un precio y ruta variables, de acuerdo a las preferencias de cada grupo.

La opción de rent a boat in Ibiza con EXOPIA IBIZA CHARTER es una excelente alternativa para las familias que viajan con niños, ya que el servicio cuenta con numerosas actividades ideales para personas de todas las edades como excursiones a parques naturales, snorkel, experiencias gastronómicas, navegación con vela, paddle board, motos de agua, flyboard, seabob, rutas en bicicleta o visitas culturales, entre otras.

Líderes en el sector del alquiler de embarcaciones Como líderes en el sector de embarcaciones, EXOPIA IBIZA CHARTER se ha convertido en la alternativa ideal para los que buscan alquilar un barco en Ibiza y Formentera, ya que cuenta con opciones de barcos ajustadas a las necesidades y preferencias de sus clientes.

Admirar el cielo en una noche estrellada, respirar el aire puro del mar mediterráneo y compartir momentos inigualables con los seres queridos es parte de la experiencia que ofrece EXOPIA IBIZA CHARTER a bordo de sus embarcaciones.

Los barcos de esta empresa son caracterizados por su calidad, contando con todas las comodidades necesarias para garantizar una estadía placentera del grupo completo en sus instalaciones y también fuera de ellas.

Bajo la perspectiva de transformar la navegación de lujo en Ibiza y Formentera, EXOPIA IBIZA CHARTER brinda la oportunidad de vivir días de placer, relajación y emoción en cada uno de sus servicios de alquiler de barcos.

