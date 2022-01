Tipos de ruedas para moto Emprendedores de Hoy

Las ruedas juegan un papel trascendental en las motos, ya que no solo soportan el peso del vehículo y de sus pasajeros, sino que deben poseer características específicas para el tipo de terreno en el que se mueven. Nada más peligroso que andar en un terreno con unas ruedas que no brinden agarre y seguridad.

Precisamente enBabiek Moto Adventure se preocupan mucho por la seguridad motera y, por ello, trabajan neumáticos deMotoZ: son como la cerveza artesanal de los neumáticos. Están diseñados y probados por los mismos propietarios de la empresa, moteros de corazón, ofreciendo así un producto único de calidad premium. Neumáticos alto rendimiento de calidad.

Desde el 2006, MotoZ se ha ampliado para ofrecer una gama de neumáticos especializados de enduro, desierto, aventura, híbridos y de motocross, actualmente las ruedas de mayor calidad y rendimiento disponibles en el mercado.

La mejor forma de hacer una buena elección de neumáticos es conociendo las características de los tipos de ruedas para moto disponibles y la modalidad de conducción a la que mejor se adaptan. Debido a la falta de caucho y las entregas tardías de stock, en Babiek asesoran para que encontrar el neumático perfecto que mejor se adapte y esté disponible lo antes posible. Ahora bien, existen diferentes neumáticos que se pueden dividir según los tipos de ruedas, en función de si son para aventura, híbridos o específicos de enduro.

¿Qué neumáticos se usan especificamente para la aventura? Tractionator Adventure Esta rueda es la más popular por su fuerza de agarre y de duración. El neumático Tractionator Adventure ha sido afinado para aumentar la tracción y la fiabilidad en carretera, a la vez que aumenta la tracción fuera de carretera a mayores presiones de inflado.

Está diseñada para tener mejor tracción en terrenos como el desierto, aventuras de larga distancia: 25% Road y 75% Off-Road. Es más resistente que muchas otras ruedas de aventura y es muy utilizada en velocidades medias de 190km/h.

Este tipo de rueda tiene un ranurado progresivo para un desgaste y curvado predecible. Está autoconformado para una máxima tracción, incluso cuando el neumático está desgastado.

Tractionator RallZ 10% Carretera-90% Off-Road, el neumático RallZ es el neumático de aventura todoterreno más agresivo de MotoZ. Su ADN es en parte una mezcla entre el neumático Desert y Adventure.

Está basado en el popular Tractionator Adventure, pero con una tracción todoterreno más agresiva en todos los climas extremos. Cuenta con un rendimiento fuera de carretera con comportamientos estables como en carretera.

El dibujo de la banda de rodadura, autolimpiante y automoldeable proporciona una excelente predictibilidad y entrega de potencia. Está hecha con un compuesto híbrido con sílice para un agarre óptimo en barro y nieve.

Es una opción excelente para condiciones que van desde el desierto interior hasta los bosques costeros, senderos y trialeras.

La rueda RallZ también está disponible en una gama de tamaños de Tube Type Adventure para motos trail ligeras.

Tractionator Dessert H/T La rueda pensada para recorridos de varios días por su larga duración, además de su capacidad de frenado en curvas rápidas y senderos rocosos. Todas las partes posteriores Tractionator Dessert H/T están destinadas a terreno intermedio-duro y conducción tipo rally.

15% Carretera-85% Off-Road: conocidas por su rendimiento fiable en condiciones extremas y su capacidad para mantener la tracción fuera de la carretera en curvas de alta velocidad con acelerador abierto.

El diseño único de la banda de rodadura maneja secciones fuera de la cámara, ranuras, frenado fuerte en ángulos de inclinación extremos. Están especialmente diseñadas para manejar terrenos duros, pistas de fuego rocosas rápidas, caminos de grava y en el desierto con variaciones de arena.

Neumático MotoZ Tractionator GPS Unos auténticos neumáticos polivalentes para motos trail y Maxi Trail. Estos neumáticos de

Aventura Off-Road (50% Carretera-50% Off-Road) están diseñados para ir a cualquier parte del mundo y de vuelta a casa.

Largo kilometraje, tracción seria y transición suave del pavimento a la grava y a la tierra, el GPS lo hace todo. Es un neumático apto para circular por la calle con una transición suave en las curvas desde el centro hasta el final del recorrido. Compuesto híbrido único con sílice para un mayor kilometraje y un agarre óptimo en barro y nieve.

En el montaje mayoritario Off-Road, el agresivo diseño del taco permite mejorar la tracción en todo tipo de terreno. La construcción de la carcasa es más robusta que otros neumáticos de aventura, lo que proporciona un rendimiento de clase mundial con una alta resistencia a los pinchazos.

Neumáticos híbridos Mountain Hybrid El Mountain Hybrid es un neumático elaborado 100% de caucho natural y se distingue por la larga duración en sus ruedas todoterreno. Combina el Trial y el Off-Road: está construido como un neumático de trial, pero con paredes laterales reforzadas para permitir una menor presión de inflado en terrenos técnicos y montañosos fuera de la carretera. El neumático trasero es reversible.

MotoZ inventó este concepto de neumático híbrido en 2013. En el 2014, ganó varios premios de la industria, entre ellos el de subcampeón al producto más innovador del año en la AIM Expo 2014.

Xtreme Hybrid Híbrido compuesto: 15% Carretera-85% Off-Road. El Xtreme Hybrid es el neumático DOT más agresivo de la gama Hybrid. Adecuado para condiciones extremas, el híbrido Xtreme proporciona una conducción recta seria para esas suaves subidas de colinas y pantanos fangosos.

Con las características de tracción de un neumático de trial, con las dimensiones de un neumático todoterreno para mantener las características de maniobrabilidad de la moto. Tienen un desempeño sobresaliente en barro, arena y en una amplia variedad de terrenos.

Paredes laterales reforzadas para permitir una menor presión de inflado. Sistema cóncavo de los tacos de la banda de rodadura flexible para una mayor tracción. Tacos de la banda de rodadura con laminillas profundas para un agarre extra, similar al de los neumáticos de trial. El DOT y el neumático trasero son reversibles.

Neumáticos de enduro Tractionator Enduro S/T Si se tiene un largo viaje por delante y se sabe que las condiciones serán rugosas, un neumático de motocicleta MotoZ Tractionator es la elección correcta.

Este neumático es muy liviano, sin perder fuerza agarre. Es la rueda más usada por los competidores de enduro, ya que ofrece muy buen desempeño en terrenos húmedos, suaves y secos como barro o arena.

Tractionator Enduro I/T 25% Carretera-75% Off-Road: el Tractionator Enduro I/T (Terreno Intermedio) ofrece un agarre probado, durabilidad en largas distancias en una amplia variedad de terrenos y condiciones difíciles.

El neumático Enduro I/T fue desarrollado para el uso en Enduro / Dual sport y trail en terrenos variados. Sobresale en pendientes empinadas y en senderos angostos. El compuesto híbrido de caucho natural/sintético y el trabajo único de la banda de rodadura con el terreno crean tracción y elevación sobre los obstáculos para una tracción óptima. Con una vida útil larga, mayor precisión de dirección, tracción y agarre en condiciones de gran dificultad.

Tractionator Dessert H/T 15% Carretera-85% Off-Road, el neumático Tractionator Dessert H/T es famoso por su rendimiento fiable en condiciones extremas y su capacidad para mantener la tracción fuera de la carretera en curvas de alta velocidad con acelerador abierto. Como los demás neumáticos de MotoZ, presenta su legendario compuesto de caucho 100 % natural.

La banda de la rodadura ha sido diseñada para manejar secciones fuera de la cámara, ranuras, frenado fuerte en ángulos de inclinación extremos. Es la rueda perfecta para pilotar en terrenos duros, pistas rocosas rápidas, caminos de grava y en suelo desértico con variaciones de arena.

En caso de tener dudas, es posible contactar con los especialistas en Babiek.es o bien seguirles en sus redes sociales de Instagram y Facebook y estar atent@ a sus vídeos y explicaciones sobre ruedas para disfrutar de la aventura.

