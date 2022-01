Cheems Inu - MemeTools y Metaverse Gaming en desarrollo Comunicae

miércoles, 12 de enero de 2022, 11:26 h (CET) Cheems Inu coin lanzará pronto sus memetools y un juego metaverso en los próximos meses Cheems Inu, el rey de las meme coins, ya no puede considerarse un meme. La criptomoneda se lanzó el mes pasado en la cadena inteligente Binance como una moneda más basada en un perro, pero desde entonces el equipo de desarrollo ha trabajado duro para crear utilidad y valor para el token. La comunidad ha respondido y ha empujado a Cheems Inu a un máximo histórico de 60 millones (USD) de capitalización de mercado con más de 40 mil titulares individuales.

El equipo de Cheems Inu cree que puede combinar adecuadamente la diversión desenfadada de un token meme con la utilidad y la función, para crear un proyecto criptográfico verdaderamente revolucionario. La visión del equipo es inspirar y educar a su base sobre la tecnología blockchain y crear riqueza y liquidez para la nueva generación de inversores.

El desarrollo de Memetools está en marcha

La primera parte de este plan ya está en desarrollo y consiste en la creación de un centro universal de listados de memes, gráficos y material educativo. Este sitio, conocido como MEMETOOLS, estará operativo en su versión inicial durante el primer trimestre de 2022. Más adelante, en 2022, se añadirá una funcionalidad de intercambio denominada CHEEMSWAP.

Además de la exposición que supondrá aparecer en el sitio Cheems Inu MEMETOOLS, los desarrolladores de tokens y los anunciantes podrán utilizar espacios publicitarios en la plataforma. Todos los anuncios y tarifas se pagarán en tokens Cheems Inu, de los cuales la mitad se quemará, y la otra mitad se añadirá a la oferta de recompensas para futuros planes de apuestas.

Cheems Inu se une al metaverso

La segunda parte de los planes de los equipos de desarrollo se anunció el 30 de diciembre de 2021 con una gran acogida. Cheems Inu se está asociando con varios otros proyectos en BSC y ETH para crear un juego del Metaverso que se llamará Metapolis. Este juego Play to Earn tendrá lugar en una enorme ciudad virtual de mundo abierto, donde los usuarios competirán para acumular propiedades, riqueza y fama. Los poseedores de Cheems Inu controlarán el "centro" de Metapolis, y la venta de terrenos (en forma de licencias comerciales de CHEEMSBURGER) ya ha comenzado. En el momento de redactar este artículo, el 26% de las plazas disponibles se vendieron a las 10 horas de estar disponibles. Los titulares de Cheems Inu están entusiasmados por formar parte del metaverso, el futuro del juego.

Las licencias Cheemsburger ofrecerán ingresos pasivos a quienes posean una. Además, la licencia les proporciona un alquiler en un edificio del centro de Metápolis y la posibilidad de ganar más dinero en el metaverso. Se ofrecerá apoyo a las empresas para su creación y su integración en los mercados en línea y en el mundo real. Todos los servicios y productos de las empresas existirán en forma de NFT liquidados, lo que significa que los usuarios siempre podrán venderlos, incluso cuando no haya un comprador directo. Esto forma parte de un sistema económico revolucionario que se está desarrollando en colaboración con otros equipos de la Metápolis.

Desglose de Cheems Inu Tokenomics

Suministro total: 6,000,000,000,000,000,000,000

Oferta en circulación: 4,541,200,004,955,580,000,000

Tamaño máximo del monedero: 3% de la oferta total

Impuestos: 10% de compra y 15% de venta

El 50% de los impuestos se destinan a una función de quema automática en la que los tokens asignados se eliminan permanentemente de la oferta. El resto de los impuestos se destina a la comercialización y la liquidez.

