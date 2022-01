Toyota bZ4X, el primer vehículo eléctrico de la marca japonesa Las siglas “bZ” significan “Beyond Zero” o “más allá de cero” en castellano. Con esto Toyota pretende enfatizar su compromiso con el medioambiente Redacción

miércoles, 12 de enero de 2022, 12:40 h (CET)

En 1997, Toyota lanzó el Prius, el primer vehículo híbrido de producción masiva de la historia. A comienzos del 2000 el Prius ya se comercializaba a nivel global y se convertía en un éxito mundial. A más de 20 años del lanzamiento del Prius, la industria automotriz se está volcando cada vez más a la producción de vehículos híbridos y eléctricos.



Muchos fabricantes (y gobiernos) apuntan a lograr reducir las emisiones de los vehículos a cero, lo que eventualmente significará la desaparición de los vehículos propulsados por combustibles fósiles, incluyendo los híbridos.

El mismo año del lanzamiento del Prius, Toyota, una empresa comprometida con el medio ambiente, lanzó el RAV4 EV, un SUV eléctrico que se fabricó hasta 2003 y fue comercializado solamente en el estado de California, Estados Unidos.

En 2012, en conjunto con Tesla, Toyota lanzó una segunda generación de este utilitario, que también se comercializó únicamente en ese mercado. El vehículo dejó de fabricarse en 2014 y nunca llegó a otros mercados.

A nivel global, faltaba un vehículo 100% eléctrico en la grilla de productos de la marca japonesa. Muchos simpatizantes de la marca esperaban con ansias esta noticia y en Abril de 2021, para alegría de muchos, Toyota presentó al mundo el prototipo del bZ4X, el primer vehículo completamente eléctrico de la marca. La llegada del producto final a las calles sólo era cuestión de tiempo. Recientemente se anunció que el Toyota bZ4X comenzará a ser comercializado en 2022 y no faltarán repuestos Toyota para poder mantener estas unidades funcionando siempre al 100%.

Toyota SUV mediano El Toyota bZ4X es un SUV mediano, de dimensiones similares al RAV4, montado sobre una plataforma completamente nueva, diseñada especialmente para vehículos eléctricos. Toyota anunció que pronto habrá otros modelos, todos ellos basados en esta plataforma llamada e-TNGA (“Toyota New Global Architecture” o “Nueva Arquitectura Global Toyota”, en español).

Una característica muy interesante de esta plataforma es que las baterías son parte de la carrocería y están ubicadas en la parte inferior de la misma. Esto hace que el centro de gravedad sea muy bajo y garantiza que los vehículos montados sobre esta plataforma sean muy estables y maniobrables.eléctricos

Las siglas “bZ” significan “Beyond Zero” o “más allá de cero” en castellano. Con esto Toyota pretende enfatizar su compromiso con el medioambiente. El uso de materiales reciclados y reutilizables, entre otros, implica que la marca va más allá de lograr construir vehículos con cero emisiones, sino que también busca operar de forma eficiente tratando de minimizar su impacto sobre el planeta.

El bZ4X interior El bZ4X, como muchos vehículos actuales, tiene una amplia distancia entre ejes, lo que le permite contar con un habitáculo mucho más espacioso y confortable que el de un vehículo similar propulsado con un motor convencional. Esto también le aporta un gran confort de marcha y excelentes prestaciones todo terreno en los modelos equipados con tracción integral.

Otro dato interesante es que la dirección del bZ4X es totalmente electrónica. Esto permite ahorrar espacio y agrandar el interior del SUV aún más.

El hábitat de la bZ4X está dividido en dos sectores: el módulo de conducción, conformado por el volante, tablero digital de 7” y toda la información y controles necesarios al alcance de las manos del conductor, y el sector de pasajeros, que se destaca por una generosa pantalla de 12” ubicada justo en el centro de la consola central. El diseño interior es muy confortable y se asemeja a una sala de estar.

Pese a ser un vehículo relativamente bajo por tratarse de un SUV, el bZ4X tiene muchas superficies vidriadas, lo que le da una excelente visibilidad y luminosidad. La versión estándar del SUV trae un gran techo panorámico; sin embargo, algo novedoso es que se puede encargar como opcional un techo de paneles solares, ampliando la autonomía del vehículo -1800 kilómetros anuales- según informa Toyota.

El maletero tiene una capacidad de 452 litros, un poco menos que la del Toyota RAV4, vehículo que se comercializa actualmente y que tiene un tamaño exterior similar al del bZ4X.

El bZ4X exterior Por fuera el vehículo luce muy futurista y su diseño aerodinámico le permite avanzar con menos resistencia del aire, optimizando la duración de la carga de la batería.

El frente del vehículo es alargado y la altura total es baja para tratarse de un SUV, es 8,5 cm más bajo que un RAV4. Además, la parte trasera tiene un alerón y un spoiler para optimizar su perfil aerodinámico y a la vez darle un look más deportivo a este nuevo producto.

Toyota anunció que habrá disponibles llantas de hasta 20 pulgadas, lo que mejorará aún más el aspecto de este vehículo. La marca japonesa no dejó ningún detalle al azar; todas las luces de este modelo son LED de última generación, mejorando la estética y la seguridad. Hablando de seguridad, las ayudas de conducción activas y los sistemas pasivos del SUV son de avanzada, sobrepasando a muchos vehículos de su segmento.

Toyota bZ4X - Ficha técnica Por el momento Toyota anunció dos motorizaciones y transmisiones para este producto: una versión económica con tracción delantera y un solo motor montado sobre el eje delantero y una versión todo terreno, desarrollada en conjunto con Subaru, que contará con dos motores eléctricos independientes, uno en cada eje.

Ambas versiones tendrán una velocidad máxima limitada electrónicamente de 160 km/h. Abajo pueden ver una ficha con las características de cada versión:



Versión Motores Potencia Torque Aceleración 0-100 Velocidad Máxima Autonomía 4x2 1 204 CV 265 NM 8,4 s 160 km/h 450 kms* 4x4 2 217,5 CV 336 NM 7,7 s 160 km/h 450 kms* * Cifras proporcionadas por el fabricante. Dependen del tipo de conducción, camino, y otros factores.





Las baterías del bZ4X también prometen ser revolucionarias. Toyota espera que sus baterías de ion-litio logren cargar al 90% de su capacidad luego de 10 años de uso o 240.000 kilómetros. Las baterías tendrán 10 años de garantía o un millón de kilómetros. Esta garantía, además de cubrir cualquier tipo de daño en las baterías, también cubrirá casos en los que las baterías pierdan más del 30% de su capacidad de carga en ese período y se cumplirá únicamente si el vehículo es llevado anualmente a un taller oficial de Toyota para una inspección completa.



Los bZ4X tendrán un sistema de carga rápida utilizando corriente contínua. La mayor potencia de carga, 150 kW, permitirá cargar el vehículo al 80% en sólo media hora.

El bZ4X promete ser un vehículo excepcional. Solamente falta que salga a las calles para que los usuarios puedan comenzar a usarlo y dar el veredicto final sobre el confort, confiabilidad y las prestaciones del primer vehículo 100% eléctrico de Toyota.

