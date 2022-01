EREDU/ENEA modernizan su estructura interna con tecnología Microsoft y el acompañamiento de Prodware Comunicae

miércoles, 12 de enero de 2022, 09:06 h (CET) Confían en Microsoft Dynamics para adoptar un único sistema de gestión y conseguir la unificación entre departamentos optimizando así sus procesos EREDU/ENEA, compañía española de fabricación de mobiliario, ha dado un gran paso en la transformación digital de su compañía, adoptando Microsoft Dynamics con el objetivo de disponer de un único sistema de gestión y centralizar las operaciones de la compañía.

Esta empresa ubicada en el País Vasco dispone de dos líneas de fabricación. Por un lado, EREDU, fundada en 1963 y con una gran trayectoria exportadora, cuenta con una amplia experiencia en la fabricación de mobiliario de camping, jardín, terraza y playa. Por otro lado, originada en 1984, ENEA fabrica muebles de diseño moderno y contemporáneo especializados en entornos domésticos, de oficina y en espacios públicos.

Con el acompañamiento de Prodware, líder tecnológico y partner estratégico de Microsoft, se ha llevado a cabo la implantación de un conjunto de soluciones basadas en Microsoft Dynamics, específicas para compañías de fabricación. Se trata de una solución de gestión empresarial todo en uno, fácil de usar y modulable. Con ella, EREDU/ENEA pueden sincronizar sus finanzas, sus ventas, su cadena de suministro y sus operaciones. Ha constituido un cambio tecnológico a gran escala, haciendo hincapié en la centralización de las operaciones y en la optimización de los procesos. Por ello, resultaba necesario la unificación de los sistemas de producción y operaciones tanto de EREDU como de ENEA.

“Una mejora en la extracción de la información con herramientas ágiles y polivalentes era vital de cara a minimizar el uso del trabajo manual fuera del ERP con aplicaciones ofimáticas”, afirma Alfredo Martinez, IT Manager de EREDU/ENEA. Esto ha dado como resultado una evolución sustancial en la arquitectura interna de la organización, lo que ha facilitado su adaptación a los nuevos sistemas digitalizados y ha simplificado sus procesos para establecer mejoras funcionales en sus diversas áreas de negocio.

De cara a asegurar el éxito de su implantación, minimizar los riesgos y beneficiar la gestión del cambio de manera segura, Prodware propuso un despliegue faseado de la funcionalidad, donde se implanta el CORE de los procesos de negocio para desplegar optimizaciones y otros módulos en fases posteriores atendiendo a las necesidades de la compañía.

Según explica David Ajuriaeusokoa, Director de Industria de Prodware, “la implantación del nuevo sistema de gestión basado en Microsoft Dynamics aporta un valor diferencial a EREDU/ENEA dado su alto grado de integración y capacitación en la empresa. Ha constituido un cambio tecnológico sin precedentes para toda la compañía, lo que ha supuesto el abandono total del trabajo manual. Desde Prodware acompañamos a las empresas en su transformación digital basándonos en una dilatada experiencia en el sector y en el ecosistema Microsoft”.

La implantación de la nueva solución permitirá alcanzar retornos de la inversión, no solamente por la renovación de la plataforma tecnológica y por las mejoras operativas, sino principalmente por ser la palanca de transformación del negocio en determinadas áreas.

