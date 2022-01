El mentoring de marca personal como clave del éxito a la hora de emprender, por Mireia R. Martínez Emprendedores de Hoy

miércoles, 12 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

El término “marca personal” parece estar muy de moda hoy en día entre los emprendedores y entre aquellas personas que se plantean iniciar un negocio digital.

Aparece de manera constante al existir una necesidad de diferenciación en todo plan de acción estratégico de posicionamiento y marketing. Sin embargo, no siempre se tiene total claridad de lo que significa e implica, ni se cuenta con los conocimientos completos para poder implementarlo de manera eficaz y estratégica, y por ello hay personas que no se atreven a lanzar y promocionar su propia marca personal. En otras ocasiones, aún hay personas que desconocen el término y todas las ventajas de crear y desarrollar su marca personal, y por eso hay veces que quienes quieren emprender se esconden tras nombres de marcas creativos o comerciales variados.

Sin lugar a dudas, esta es una herramienta que resulta ser un elemento fundamental a la hora de tener éxito gracias a la diferenciación, posicionamiento y visibilidad que genera tanto de cara a clientes ya afianzados como a potenciales, por lo que adquirir unmentoring de marca personal es ideal y necesario para posicionarse y competir en el mercado, y aún más si es de la mano de profesionales especializados en el sector como la mentora de marca personal Mireia R. Martínez.

¿Qué es la marca personal? En primer lugar, la marca personal es aquello que permite diferenciarse y convertirse en la opción preferente ante los ojos de potenciales clientes, porque su objetivo es dejar huella. Cuando se trabaja la marca personal, uno mismo pasa a convertirse en la marca, pero no solo eso, sino que uno mismo pasa a convertirse en el producto o servicio a promocionar, ya que la marca personal hará único el producto o servicio a ofrecer y le permitirá diferenciarse de otros productos o servicios similares.

La marca personal es la manera en que los potenciales clientes perciben al profesional que hay detrás de ella, y ello ocurre gracias a cada acción que se realiza tanto online como offline, por cada acción que se realiza, por cada mensaje que se comunica, por todo aquello que se transmite a diario.

Es importante tener claro que todo en el individuo comunica y envía un mensaje: la ropa, el peinado, las palabras, el tono de voz, los gustos, los hábitos, las cualidades, los defectos; y todo este grupo de mensajes generan percepciones y opiniones. Esa es justamente la lógica de la marca personal, el conseguir un conjunto de estrategias propias que logren enviar mensajes bien definidos, para proyectar una imagen y así, lograr objetivos.

Pero aún más importante es que esa imagen a proyectar tenga coherencia con la realidad, con autenticidad, que sea un fiel reflejo de una marca perfectamente imperfecta y no un personaje inventado solo para el mundo digital.

Cómo hacer una marca personal exitosa Para ello, el primer paso es descubrir esa esencia genuina que hay dentro, la personalidad que la persona tiene y que impregnará la marca, así como los principios y valores que rigen su vida y que como consecuencia regirán su negocio. En definitiva, aquellos valores o características por las que se quiere ser recordado. Después se establecerán objetivos claros y metas hacia las que avanzar, para luego crear estrategias sutiles, pero efectivas de atracción y conversión que lleven al destino deseado.

En esta línea, las redes sociales son excelentes plataformas para transmitir ideas y contenidos acordes a objetivos, con un discurso y unas palabras clave que representen a la marca, un medio ideal para contar la historia y transmitir valor, empatía e identificación con la audiencia.

Existen muchas más tácticas y estas pueden ser adaptadas a cada objetivo y a cada persona, pero hay que recordar que la confianza de las marcas la transmiten las personas y eso hará que se consigan más ventas, y para generar confianza no hay mejor opción que trabajar la marca personal, algo en lo que Mireia R. Martínez es experta. Ella es mentora de marca personal y negocios digitales, y desde el 2016 ha logrado ayudar y orientar a más de 500 profesionales a crear, posicionar y escalar sus negocios.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.