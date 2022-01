Un sistema de ventilación adecuado con Clima y Aerotermia Emprendedores de Hoy

martes, 11 de enero de 2022, 15:56 h (CET)

Con el fin de obtener un sistema de bienestar dentro de una vivienda es fundamental controlar la calidad del aire que se respira. Es necesario un sistema de ventilación para obtener una sensación de confort con la temperatura de interiores, puesto que la ventilación natural que generan las puertas y las ventanas renuevan el aire y dan frescura, pero no es efectiva al 100 %.

Un sistema de ventilación renueva el aire del interior. Ofrece una temperatura agradable a la vez que purifica el ambiente con un consumo mínimo de energía, como los Zehnder para viviendas unifamiliares y los sistemas de doble flujo de la empresa Clima y Aerotermia. Estos equipos son un paso hacia el futuro en comparación a los sistemas de aire acondicionado convencionales.

El principal objetivo es el bienestar térmico Los recintos que carecen de buena ventilación, además de incómodos y desagradables, pueden ser perjudiciales para la salud. En este factor radica la importancia de los sistemas de ventilación, sobre todo para espacios que reciben grandes aglomeraciones. Estos tienen el gran objetivo de facilitar condiciones de temperatura, humedad y velocidad del aire que logren la sensación de bienestar térmico.

No se trata solo de renovar el aire de los interiores. Estos sistemas ayudan a eliminar agentes infecciosos como hongos, bacterias o ácaros. Libera el aire interior de partículas nocivas para los ocupantes, tales como del humo de tabaco o pinturas y barnices. Este trabajo se realiza de forma más eficiente que los tradicionales métodos de extracción de aire, cuyos ventiladores afectaban a la sensación térmica en los interiores.

Por otra parte, existen necesidades que los sistemas de ventilación no siempre pueden cumplir. En ocasiones, estos equipos se combinan con bombas de calor o calderas para recuperar el calor del aire extraído para la climatización del ambiente.

Cómo funcionan los buenos sistemas de ventilación Un buen sistema de ventilación es el equipo que ofrece planificación personalizada con un funcionamiento que promueve un entorno interior saludable, a la vez que ahorra energía, como los equipos de la empresa Clima y Aerotermia. Estos cuentan con un filtro opcional que atrapa el polvo fino y el polen, facilitando, además, la estancia de personas alérgicas.

Estos sistemas cumplen con las leyes y regulaciones actuales de España que establecen que las casas deben estar selladas al aire. A través de la marca Zehnder es posible cumplir con la normativa, pues obtienen ganancias reales con una tasa de recuperación de calor de hasta el 95 %. Además de emplear energía renovable, que genera un ahorro de dinero significativo. Es decir, son la solución y la respuesta cuando se habla de un buen sistema de ventilación.

