La historia de los creadores de CEO Sphere, Alek Angelov y Robbie Murray

martes, 11 de enero de 2022, 15:36 h (CET)

Los dos jóvenes influencers Robbie Murray y Alek Angelov han conseguido construir una audiencia de más de 100.000 seguidores en TikTok e Instagram.

Pero ese público no se lo han ganado publicando vídeos o fotos curiosas, sino enseñando a miles de personas sobre ventas, marketing y marca personal.

Esos conocimientos les han permitido a muchas personas emprender sus propios negocios, a liberarse de trabajos poco satisfactorios y experimentar una vida más plena. Han logrado despertar tanto interés que hoy dirigen una comunidad exclusiva de enseñanza llamada CEO Sphere, con 130 miembros y han editado 5 libros digitales.

El fenómeno de Robbie Murray y Alek Angelov Cuando estos dos jóvenes iniciaron su camino profesional, nada indicaba en lo que se convertirían en poco tiempo. Según cuentan en sus propias historias personales, el punto de inflexión fue la pandemia del COVID-19.

Murray llevaba 7 años trabajando en una editorial a tiempo completo cuando decidió renunciar a finales de 2019. Con la pandemia se percató que todo se estaba volcando hacia lo digital, por lo que decidió emprender con su propia marca personal. Su objetivo fue la de enseñar todo lo que había aprendido sobre marca corporativa y marketing para entusiasmar a otros a hacer lo mismo.

Por su parte, Angelov había obtenido con mucho esfuerzo un título en la Universidad de Kent, en Gran Bretaña. Abandonó su carrera para convertirse en actor y logró un relativo éxito durante 6 meses. Pero la pandemia trastornó todos sus proyectos y se quedó sin trabajo, por lo que tuvo que replantearse su futuro profesional. Con un máster en marketing comenzó a enseñar online sobre la materia y a monetizar sus contenidos en redes sociales.

De las iniciativas personales a la creación de CEO Sphere Ambos se percataron que aprender sobre marketing digital, marca personal, ventas y monetización a través de redes sociales no era sencillo para la mayoría. Identificaron que los programas formativos eran muy costosos y duraban mucho tiempo, incluso para que el alumno dominase los conceptos básicos. Mientras seguían ganando seguidores con sus contenidos en redes sobre estos temas, decidieron fundar CEO Sphere, una plataforma de enseñanza diseñada para corregir esas dificultades.

A través de ella, comenzaron a brindar herramientas para empoderar a los que buscan libertad financiera. Hoy, orientan efectivamente a los emprendedores para que construyan sus propios negocios, creen y desarrollen su identidad. Su sueño es empoderar a 1 millón de jóvenes para que encuentren su pasión y moneticen sus negocios utilizando el poder de las redes sociales.

Con CEO Sphere, un grupo de expertos proporciona conocimiento de alto valor, innovadoras estrategias de marketing digital y ventas que ya han sido comprobadas. Enseñan cómo crecer en Instagram y emprender desde cero. Pero el carácter disruptivo de su modelo de negocio es que proporcionan formación a precios asequibles para la mayoría, democratizando el acceso a la preparación y favoreciendo la creación de negocios en todo el mundo.

Se pueden seguir sus cuentas de Instagram @alek.octopus y @therobbiemurray, para aprender más sobre las ventas online y marketing digital.

