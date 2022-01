Productos fabricados con espuma a medida de Espuma a Medida Emprendedores de Hoy

martes, 11 de enero de 2022, 15:36 h (CET) La espuma es un elemento muy frecuente en la cotidianidad, que suele pasar desapercibido. De hecho, gran parte del mobiliario del hogar y la oficina se componen de espuma. Este es un material de carácter flexible, con muchísimas variantes, que tiene como principal función rellenar y dar forma y comodidad a muebles, tapizados o colchones.

Hoy en día, se pueden adquirir una gran variedad de espumas de diferentes tipos para cubrir todas las necesidades. Espuma a Medida es una empresa dedicada a la fabricación personalizada de tapizados elaborados con una base de espuma a medida.

La empresa ofrece sus servicios a diferentes países de la Unión Europea Espuma a Medida es una empresa con fábrica en España donde se lleva a cabo la producción y, a su vez, ofrece sus servicios en Alemania, Austria, Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Luxemburgo, España y se encuentra en proceso de expansión. Todo esto se ha logrado gracias a las diferentes tiendas online que tienen para los distintos países. Concretamente, la venta online se inició en 2013, aunque sus creadores llevaban más de 50 años en el mercado en el canal offline con tienda propia.

Todo el proceso de corte de espuma y confección de los muebles es realizado por la compañía, en el mismo lugar, por lo que así consigue un control completo de todas las fases de la fabricación, producción y entrega, ya que no dependen de terceros. De esta forma, y gracias al canal online, pueden ofrecer unos precios más asequibles a los clientes que si vendieran en una tienda “a pie de calle”.

Gracias a sus servicios de calidad en la modalidad de venta online, Espuma a Medida se ha posicionado como uno de los fabricantes de espuma y tapizados favoritos entre los europeos. Además, sus excelentes resultados y el plan personalizado que ofrecen a los usuarios hacen que sea una de las opciones más demandadas.

Fabricación de productos personalizados A diferencia de los negocios tradicionales,Espuma a Medida ha apostado por la producción y fabricación exclusiva de productos completamente personalizados para cada cliente. Por este motivo, no ofrecen un catálogo común, sino unas categorías de productos para elegir y configurar a medida.

Cabe destacar que como todos los productos son personalizados a medida de cada cliente, no trabajan con ningún producto en stock. El pedido se fabrica en cuanto entra en producción y se corta con la forma, el tipo de espuma y las medidas que elige el cliente. Se le añade los complementos elegidos (espuma viscolástica, thermogel, fibra y guata…). En el departamento de corte y confección se selecciona el tejido que ha marcado el cliente y se saca el patronaje de cada una de las piezas, una a una, a mano y de manera completamente artesanal y personalizada. El equipo de costura cose la funda con las especificaciones del cliente y con mucho mimo y cuidado. Luego se enfunda el pedido y se empaqueta para que le llegue al cliente a destino en el menor plazo posible. Espuma a Medida siempre apuesta por la calidad frente a la velocidad de fabricación. Es importante que cada pieza sea perfecta y cumpla con las expectativas del cliente más exigente.

De hecho, el lema de la empresa “Damos forma a tus ideas”, refleja el respeto por todos los detalles que pide el usuario y complacerle así, con un resultado impecable.

Y para ayudar en esta tarea, disponen de un servicio de asesoramiento impecable por teléfono, email y chat, para ayudar al cliente que lo necesite o tenga dudas a la hora de elegir los productos o seleccionar las opciones.

Entre sus creaciones resaltan las fundas y tejidos para el salón, sofás, colchones, colchoncillos o toppers, almohadas, cojines, puffs, colchonetas plegables para campers y barcos. La última novedad que ya está marcando tendencia son los paneles decorativos y modulares, perfectos para utilizarlos como cabeceros tapizados, respaldos… y como siempre, con el tejido y medidas que elige el cliente.

Espuma a Medida es de las pocas compañías que ofrecen productos de alta gama en el sector y, por este motivo, es muy demandada entre los usuarios, sin mencionar su innovadora propuesta de venta. Hoy en día, la empresa sigue expandiéndose y se ha posicionado como una de las primeras en fabricación de espumas a medida. Es una muy buena opción para aquellos que deseen adquirir mobiliario nuevo que goce de calidad, comodidad y exclusividad.

