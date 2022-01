El marketplace de experiencias profesionales GuruCall recibe una inversión pre-seed de 500.000 euros Comunicae

martes, 11 de enero de 2022, 18:50 h (CET) La ronda de financiación ha sido liderada por un family office español y por los actuales inversores de GuruCall que siguen apostando por la compañía El marketplace para intercambiar experiencias profesionales GuruCall ha levantado de nuevo una ronda de 500.000 euros que se suma a los 1,2 millones de € levantados previamente. La plataforma está levantando bastante interés entre profesionales y empresas, que pueden disfrutar de contenido en formato “Masterclass” o tener sesiones uno a uno o uno a muchos con personas de mucho éxito profesional, niveles C, Fundadores, Campeones del Mundo, etc.

La ronda de financiación ha sido liderada por un family office español y por los actuales inversores de GuruCall que siguen apostando por la compañía. GuruCall tiene una premisa simple: Imagina que pudieras recibir “advisory” o “aprender habilidades” de personas de éxito ¿quién sería?. Su CEO, Jose Manuel Peral comenta: “Agradecemos mucho el interés por parte de inversores y de los actuales socios. Tenemos muchas ilusiones puestas en 2022 y en todas las sorpresas que tenemos preparadas”, continúa “tenemos más de 250 horas de contenido y un pipeline de instructores brutal además de los que ya anunciamos cada semana como Dimas Gimeno, Elena Betes, Dani Garcia Gloria Lomana o Albert

Rivera. Además vamos seguir mejorando el producto y el modelo para que el máximo número de personas y empresas puedan disfrutar de estos líderes”.

A lo largo del año GuruCall irá ampliando sus servicios a los usuario y a los “Gurús” que son invitados a participar, aunque comentó José Manuel que han recibido gran demanda de

ejecutivos que desean formar parte de la plataforma.

