Las ventajas de la financiación alternativa, por Change Capital Spain Emprendedores de Hoy

martes, 11 de enero de 2022, 15:18 h (CET)

Las pymes con un perfil innovador son uno de los principales motores de empleo y crecimiento de España. La crisis generada por la pandemia golpeó a muchas y las hizo depender de fuentes de financiación de empresas externas.

En este sentido, Change Capital Spain es una plataforma que funciona como un mercado de financiación alternativa en el que se conecta a las pymes con distintas soluciones de financiación tanto a corto como largo plazo.

Tipos de Financiación Alternativa a través de Change Capital Spain Cada vez es más frecuente que las pymes encuentren un escenario adverso para la financiación de empresas. Según datos del Banco de España, en el primer semestre de 2021 se aprobó el nivel de operaciones de crédito más bajo de los últimos años. Ante esta situación, han proliferado una serie de mercados y herramientas alternativas externas al circuito bancario.

En este contexto, solo con la inclusión de una serie de datos y el Código de Identificación Fiscal (CIF) de la empresa, Change Capital Spain permite obtener los resultados de cuáles son las soluciones de financiación más accesibles para cada caso.

Una de las formas más comunes de financiación alternativa es a través de préstamos de inversores privados (direct lending). De esta manera, no se expone a la empresa a los mercados de crédito y se permite el diseño de soluciones a medida y flexibles.

Otra alternativa es la denominada crowdlending, en la cual la financiación de pymes se consigue mediante numerosos individuos que aportan pequeñas sumas de capital. Esta modalidad permite que distintos inversores formen parte de un proyecto, lo que lo enfoca en la economía real.

Otras ventajas de las soluciones de financiación alternativa La financiación de empresas por fuera del circuito tradicional cuenta con varias ventajas adicionales. En primer lugar, gracias a las nuevas tecnologías y a la digitalización, los procesos resultan sumamente ágiles y los trámites son más económicos. Por otra parte, la financiación alternativa se complementa con la bancaria, lo que permite reducir el riesgo expuesto.

En el mercado alternativo existe una gran diversidad de soluciones de financiación, tanto en sus formas como en las características. Además, hay variedad de productos y plataformas. Solo en el marketplace de Change Capital Spain hay a disposición más de cien soluciones tanto a corto como a largo plazo.

Cuando una pyme busca financiación de empresas tal vez no sepa encontrar cuál es el tipo más conveniente para su operación, para lo que Change Capital Spain cuenta con un equipo de analistas especializados para guiar cada proyecto hacia la mejor solución.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.