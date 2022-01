Frenar la pérdida capilar es posible con los productos de la línea Opium de DSD De Luxe Emprendedores de Hoy

Un fenómeno natural y acentuado durante el otoño es la caída del cabello. No obstante, si se perciben zonas de alopecia en el cuero cabelludo, pelos más finos y una menor densidad general, ya no se trata de un ciclo normal sino de otra situación.

Con el objetivo de frenar la pérdida capilar, la firma DSD De Luxe ha diseñado la gama de productos Opium Line, cuyos artículos contienen placenta, cafeína, niacinamida, extracto de Sabal y de amapola. Todos estos componentes ayudan a estimular el riego sanguíneo local y aportan los nutrientes necesarios para que el cabello retome un crecimiento sano.

La pérdida del cabello es un fenómeno que tiene múltiples causas La caída del cabello puede tener distintas causas, desde genéticas hasta circunstanciales, vinculadas a la dieta diaria o a un momento de mucho estrés. La falta de ciertas vitaminas y oligoelementos también puede estar detrás de la pérdida de cabello. El hierro, la vitamina H, la D, el magnesio, el zinc y el ácido fólico son elementos que contribuyen a la regeneración de una cabellera sana.

Es importante tener en cuenta otras situaciones si se desea frenar la pérdida capilar. El estrés puede estar detrás de este fenómeno y también afecta a otras partes del cuerpo como las uñas, a las que debilita, y la piel, que se torna reseca. En algunas ocasiones, los pelos que se pierden por estrés se regeneran, después de unos meses, de forma espontánea.

Algunas enfermedades, dietas con pocas calorías o la ingesta de medicamentos como por ejemplo algún tipo de píldora anticonceptiva también pueden desencadenar la pérdida de cabello.

Frenar la pérdida capilar mediante la línea Opium de DSD De Luxe Para frenar la pérdida capilar, la línea Opium de DSD De Luxe cuenta con tres productos que, combinados o por separado, logran muy buenos resultados. La Loción Opium trata y previene la caída capilar y ayuda a estimular el crecimiento del cabello. Su fórmula contiene distintos estimuladores del crecimiento del cabello como la cafeína o el extracto de placenta, entre otros. Su aplicación es diaria y los especialistas recomiendan un uso mínimo de tres meses para conseguir un resultado óptimo.

A su vez, la Mascarilla Opium ayuda también a estimular el crecimiento del cabello y a mejorar su estructura. A través de su uso, el cabello adquiere más fuerza, volumen, suavidad y manejabilidad. Se debe aplicar mediante un masaje suave y dejar actuar entre 5 y 15 minutos. Posteriormente, se recomienda lavar el cabello con el Champú Opium, diseñado con base en los mismos componentes y con las mismas propiedades.

Aquellas personas que hayan notado una pérdida capilar intensa en los últimos meses, encontrarán en DSD De Luxe su línea capilar Opium, la cual aporta los nutrientes necesarios para que el cabello crezca más sano y fuerte.

