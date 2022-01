En Talio creen en el crecimiento a través de la mejora continua y el desarrollo de la sociedad Comunicae

martes, 11 de enero de 2022, 17:42 h (CET) El propósito de Talio para el 2022, es seguir impulsando el avance colectivo para la mejora de la sociedad En Talio, desde hace años, comparten la filosofía Ner que se basa en impulsar el avance colectivo y la obtención de resultados con el propósito de mejorar la sociedad.

El propósito para el 2022 es seguir en ese camino, evolucionando y ayudando a crear un cambio positivo y duradero en el mundo.

Un año más, han querido contribuir en varias líneas de actuación, aportando su grano de arena a organizaciones tanto locales como en países en desarrollo, para que puedan seguir con su propósito de mejorar la sociedad y la calidad de vida de las personas a través de los diferentes proyectos e iniciativas que realizan.

Proyectos de financiación social y cultural

En Talio sienten la responsabilidad de generar un impacto positivo en los demás y, en especial, en los grupos más vulnerables. Por ello aportan el 5% de sus resultados con el objetivo de dar oportunidades a quienes más lo necesitan.

Para responder a este compromiso, a lo largo del 2021 han colaborado con las siguientes iniciativas:

Rotary Club de Bilbao

Por tercer año consecutivo, en Talio cooperan con el Rotary Club de Bilbao para impulsar su labor de prestar servicios humanitarios en sus comunidades. El RCB lidera varios proyectos solidarios y de entre ellos, han tenido la oportunidad de contribuir en los siguientes:

Pupitres para las niñas pigmeas (Camerún)

A través de este proyecto, el Rotary Club de Bilbao podrá trasladar los fondos recaudados a Sor Victoria en Camerún para construir 100 pupitres para las niñas Pigmeas en escuelas gestionadas por las Hermanas de la Pureza de María, en plena selva del Camerún.

Empoderamiento de las mujeres de Howrah (India)

Gracias a este proyecto 60 jóvenes de Howrah, pertenecientes a familias pobres y sin experiencia previa, podrán realizar cursos de formación de Peluquería y de Corte y Confección. Estos cursos les permitirán generar ingresos desde su casa o siendo contratadas para confeccionar vestidos o maquillar a otras jóvenes con motivo de fiestas y banquetes de boda.

Tanques de agua fresca para la iglesia de Bandel (India)

Gracias al proyecto realizado en la iglesia de Bandel, liderado por el Rotary Club de Bilbao, se han podido construir depósitos para refrescar el agua de la fuente a la que acuden muchos feligreses y peregrinos durante el año.

Walale: Agua y salud para Angola

En Walale cumplieron su sueño alzando ya hace 3 años la fuente que abastece a cientos de personas diariamente. Sin embargo, el proyecto no acabó aquí y por ello, en Talio han querido seguir colaborando con ellos.

El pasado año volvieron a Angola para realizar varias acciones relacionadas con la formación y sensibilización a cerca del buen uso del agua, tanto en la alimentación como en la higiene personal, con el objetivo de reducir las enfermedades que produce el consumo de agua no segura. Además, cada año introducen mejoras como el cambio de las placas solares de la potabilizadora el pasado mes de noviembre, velando así por la calidad de vida de las personas de Angola.

Ekuma: Ayuda sanitaria en el hospital militar de Bissau

Ekuma es un equipo de sanitarios coordinado a través de la ONG Coopera Euskadi que se encarga de proporcionar ayuda sanitaria a la población de Guinea Bissau, un pequeño país africano que carece de especialistas y cuyas únicas cirugías que se practican (excepto cesáreas) son llevadas a cabo por equipos médicos extranjeros.

El pasado año les solicitaron que pudiesen volver dos veces al año. Por ello, en Talio han querido poner su grano de arena para hacer posible su vuelta y para que el equipo disponga del material necesario para llevar a cabo las campañas de cirugía que programan anualmente.

Fundación Peñascal: Proyecto "Hegalak", riesgo de exclusión Bizkaia

Este año Talio ha querido seguir con su aportación a la Fundación Peñascal con el ánimo de apoyar su gran labor de integrar en la sociedad a personas que están en situación o en riesgo de exclusión.

“El objetivo del programa Hegalak es acompañar a las personas participantes en los procesos de inserción socio-laboral mediante la facilitación, mediación y orientación tanto en el acceso a un recurso residencial digno y estable, como en la convivencia durante el proceso de emancipación y construcción del núcleo convivencial”.

DOA: Cirugía desde Donostia en Guatemala y Bolivia

En DOAn, Denok Osasunaren Alde - Todos Por La Salud, llevan dieciséis años desplazando a más de 2.600 voluntarios para sus programas en Bolivia y Guatemala. Sin embargo, debido a la pandemia de la Covid, en 2021 los voluntarios no pudieron desplazarse a Bolivia.

A pesar de ello, han aprovechado este tiempo para renovar los equipos que necesitan para continuar su labor durante los próximos años y recientemente, gracias a las ayudas recibidas, han conseguido adquirir una máquina de Anestesia/respirador para poder realizar una media de 150 intervenciones quirúrgicas a personas sin recursos en zonas de la Selva Amazónica de Bolivia.

Banco de alimentos de Bizkaia

La situación de vulnerabilidad de muchas personas y familias se ha visto agravada por la pandemia durante los últimos años. Ahora más que nunca en Talio creen que es necesario ayudar a sus vecinos y, por ello, por segundo año consecutivo, han querido colaborar con el Banco de Alimentos de Bizkaia para reforzar su labor de asistir a todas aquellas personas que demandan alimentos.

Casa de Misericordia de Bilbao

Desde su fundación, la Casa de Misericordia de Bilbao ha sido una Institución dedicada a atender a los más necesitados de Bilbao. Desde 1989 comenzaron a atender exclusivamente a personas mayores y, actualmente, cuentan con 237 plazas para el cuidado de personas mayores.

El pasado mes de noviembre Talio donó 10 equipos informáticos de sobremesa a la Casa Misericordia de Bilbao para el uso y disfrute de sus trabajadores con el fin de que ayuden y faciliten sus labores.

Proyectos de experiencia: "cuando nuestro conocimiento es la mejor aportación"

Los trabajadores de Talio marcan la diferencia aportando el 2% de su tiempo en la realización de proyectos para su comunidad.

Asociación de familiares de personas enfermas de alzheimer y otras demencias de Bizkaia (AFA Bizkaia)

La AFA Bizkaia ayuda a todas las personas que sufren, de una forma u otra, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.

Con el objetivo de facilitar el trabajo de sus empleados y mejorar sus herramientas laborales, en Talio donaron su servicio de implantación de Office 365 para todos los equipos informáticos de la fundación. De esta forma, ayudaron a digitalizar sus herramientas mejorando el rendimiento, la comunicación y satisfacción de los trabajadores de la fundación.

Agrupación deportiva Enkarterri

En Talio esponsorizan a la Agrupación Deportiva Enkarterri que aúna desde 1991 las sociedades ciclistas de Balmaseda, Karrantza, Zalla y Sodupe de categorías cadete y junior. Este año han trabajado codo con codo en el desarrollo de su nueva página web que muy pronto estará disponible.

Talio desea un año lleno de proyectos, solidaridad e ilusión y un ¡Feliz 2022!

Para estar al día de todas sus novedades, seguirlos en sus redes sociales LinkedIn y Twitter.

