La importancia de acudir a los mejores cirujanos plásticos, por Clínica Tarrazo Emprendedores de Hoy

martes, 11 de enero de 2022, 13:56 h (CET)

Es de suma importancia acudir a los mejores cirujanos plásticos con el fin de obtener los resultados deseados. Someterse a una intervención quirúrgica para mejorar cualquier parte del cuerpo no es una cuestión que deba tomarse a la ligera, ya que la salud puede estar en riesgo si no se acude a un profesional en el área.

En las ciudades de Madrid (España) y Santo Domingo (República Dominicana), la Clínica Tarrazo es referencia en todo lo relacionado con las cirugías plásticas, estéticas y reparadoras. Desde hace 30 años, brindan una atención personalizada a sus pacientes, contando con un equipo cualificado y con los procedimientos más innovadores.

Encontrar el cirujano plástico es posible en la Clínica Tarrazo Son muchas las personas que han encontrado al cirujano plástico excelente en la Clínica Tarrazo, tanto en la sede de Madrid como en la de Santo Domingo, y que se sienten satisfechos, felices y sin complejos después de haberse sometido a una intervención quirúrgica para mejorar alguna parte de su aspecto físico.

Son innumerables los procedimientos estéticos que realizan en las clínicas Tarrazo. Tanto mujeres como hombres de muy diversas edades confían en los servicios de su equipo profesional.

Los cirujanos especialistas realizan intervenciones en el área del rostro como el lifting o minilifting (levantamiento de cara o cuello), el lifting de cejas, la blefaroplastia superior e inferior, rinoplastia, mentoplastia, otoplastia, lobuloplastia, perfiloplastia y lipoescultura de cuello.

También llevan a cabo cirugías en el área del cuerpo como vibrolipoescultura con marcación, liposucción ultrasónica, lipováser, lipotransferencia, entre otras. Y, por otra parte, se especializan en cirugía ginecoestética como vaginoplastia, liposucción del monte de venus y lipotransferencia de labios mayores.

Datos importantes para quienes deseen acudir a las cirugías plásticas de Clínica Tarrazo La Clínica Tarrazo fue fundada por el doctor Tarrazo, cirujano plástico, estético y reparador, quien también ejerce como director de la Unidad de Cirugía Plástica en Madrid y Santo Domingo.

Otro punto importante que las personas deben conocer sobre esta clínica es que a través de su página web se puede solicitar una cita, solo rellenar unos datos básicos. La primera consulta en cualquiera de las sedes de Clínica Tarrazo es totalmente gratuita y sin ningún tipo de compromiso.

Los individuos que no vivan en Madrid o Santo Domingo y que quieran agendar una consulta en esta clínica, deben ponerse en contacto con ellos y en este centro médico ayudan a organizar todo lo necesario para llevar a cabo la cirugía estética. Para mayor información, es preciso consultar la web donde ofrecen amplios detalles de cada procedimiento.

