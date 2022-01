Teléfonos de atención al cliente de cualquier empresa disponibles en Numerodeinformacion.com Emprendedores de Hoy

martes, 11 de enero de 2022, 13:47 h (CET)

Parecen existir tantas alternativas de búsqueda y adquisición de información, a la hora de contactar con alguna línea de atención al cliente, que incluso se pierde la certeza de si se está consultado el portal o el canal adecuado. Antiguamente, el principal método era la búsqueda a través de directorios o cuadernos con guías de teléfono.

Ahora, en plena era digital, lo más sencillo parece ser ingresar en el portal web de la empresa o compañía que se desea contactar, pero esta tarea no es siempre efectiva, pues cada sitio web es diferente. En ocasiones, los números de contacto pueden no estar visibles o incluir información poco concisa.

Por otro lado, los medios de contacto con los departamentos de atención al cliente de las organizaciones son variados y dependen de la empresa. Existen números fijos, líneas de WhatsApp, correos electrónicos, direcciones, etc. En este sentido, el directorio virtual Numerodeinformacion.com contiene datos de contacto de cientos de compañías en España.

Todos los datos de contacto en un solo portal web Numerodeinformacion.com es una página web que ofrece la consulta gratuita de teléfonos de atención al cliente e información de miles de empresas que operan a nivel nacional en España, además de algunos teléfonos internacionales y otras vías de contacto como correo electrónico o redes sociales, según sea el caso de cada compañía. Ofrece, además, un teléfono de pago a través del cual el cliente en busca de información puede ponerse en contacto directamente con la empresa, sin esperas y de una manera más rápida.

Para quienes realizan la búsqueda a través de este portal, se les recomienda leer con atención todo el contenido arrojado por la plataforma a la hora buscar la empresa para, en primer lugar, asegurarse de que es la compañía requerida y, además, localizar de manera eficiente el dato de contacto de atención al cliente.

Finalmente, Numerodeinformacion.com cuenta también con una línea de información telefónica las 24 horas, con un coste de 5 céntimos por segundo, a través de la cual se pueden obtener datos de múltiples empresas, operada por agentes especializados en España y disponible para operadores fijos y móviles.

Los programas de Telecinco a un dato de contacto Una de las novedades más apreciadas por los usuarios de Numerodeinformacion.com es que, dentro de su base de datos, se encuentra el contacto de atención al cliente de Telecinco, conocido por múltiples programas de entretenimiento como Ana Rosa, Sálvame y Viva la Vida.

Por esto y por sus atributos de rapidez, confianza y certeza a la hora de buscar un dato de contacto de atención al cliente, la plataforma web Numerodeinformacion.com es uno de los mejores directorios de la época.

