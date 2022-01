Davofrio, empresa profesional de climatización Comunicae

martes, 11 de enero de 2022, 14:54 h (CET) Davofrio es una empresa especialista en la instalación, mantenimiento y reparación de aire acondicionado, para todo tipo de climatización y energías renovables Davofrio, como empresa especialista en instalación, mantenimiento y reparación de aire acondicionado, ofrece servicios en Alicante, Valencia y Murcia. Su servicio técnico para reparaciones e instalaciones para particulares y empresas, lo hace referente en estas tres provincias.

Davofrio lo conforma un conjunto de profesionales cualificados del sector energético. Como empresa de sistemas de climatización, da a sus clientes un asesoramiento y una atención totalmente personalizada y profesional. Además, cuenta con departamento de ingeniería propio, en el cual realizan los cálculos de demanda térmica o las simulaciones energéticas de consumo, entre otros.

En Davofrio se pueden encontrartécnicos cualificados que se dedican a reparar todo tipo de sistemas de climatización. Es servicio técnico oficial de las mejores marcas de aire acondicionado y sistemas de climatización en el mercado, tanto industrial como comercial.

Algunas de las marcas antes mencionadas del servicio técnico oficial son: Airwell, Daikin, Panasonic, Mitsubishi, Hitachi, BlueBox, Samsung, Haier, McQuay, Airzone, Midea, Bosch, Systemair, Fujitsu, Ecoforest, Clivet, Swegon y Kaysun.

El principal motivo para confiar en Davofrio como empresa de climatización, es que está a la última en cualquier tecnología que vayan incorporando las marcas de aire acondicionado en sus máquinas.

Su apuesta por la innovación obliga al reciclaje continuo a su equipo técnico, teniendo que estar al día y conocer cualquier error o inconveniente que pueda aparecer en la máquina de aire acondicionado. Solo de esta forma, Davofrio puede aportar soluciones de calidad.

Además, trabaja en distintos sectores tecnológicos, como la aerotermia, geotermia, energía fotovoltaica, energía solar térmica, entre otros. Esta labor y experiencia le permite abastecer al cliente con cualquier sistema de climatización y labores de reparación y mantenimiento que respondan a distintos tipos de energías.

Los servicios más demandados por los clientes de Davofrio son:

Aerotermia

Con la instalación de calefacción por aerotermia, se utiliza una tecnología especial para extraer todo el potencial calorífico del aire, gastando una cantidad muy pequeña de energía para calentar el agua. Para la instalación de la aerotermia, se colocan unas bombas de calor, las cuales aportan frío en verano y agua caliente durante todo el año. Por tanto, la aerotermia no produce combustión ni emite humos contaminantes.

Suelo radiante

La principal ventaja de tener este tipo de calefacción es el ahorro económico que supone. La elevada inercia térmica es otro punto a favor. Es cierto que el suelo radiante tarda un tiempo en calentarse, pero sigue irradiando una vez apagado, lo que implica un aprovechamiento máximo de la energía y un efecto positivo para el medio ambiente.

En todos y cada uno de los servicios que ofrece Davofrio, se realiza diseño, cálculo y puesta en marcha desde el departamento de ingeniería de instalaciones térmicas, domóticas y energías renovables.

El trabajo con todos los tipos de energía permite a Davofrio ofrecer una respuesta integral para cada empresa o particular, garantizando unos resultados de calidad que satisfacen las necesidades de cada uno de sus clientes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.