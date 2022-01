Marta Gacimartín, nueva directora financiera del Grupo Adecco para España y Portugal Comunicae

martes, 11 de enero de 2022, 14:06 h (CET) Nueva posición directiva en el Grupo Adecco, la consultora líder mundial en el sector de los recursos humanos Marta Gacimartín ha sido nombrada directora financiera para España y Portugal del Grupo Adecco, la consultora líder mundial en el sector de los recursos humanos.

Marta, natural de Madrid, es Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas y cuenta con casi 20 años de experiencia en el área financiera, los 15 últimos, dentro del Grupo Adecco. Gacimartín ha desempeñado con éxito diferentes puestos de responsabilidad como directora financiera corporativa o directora financiera de operaciones de Adecco Outsourcing, puesto que ha ostentado hasta su reciente nombramiento.

Marta pasa así a formar parte del Comité Directivo del Grupo Adecco en España, reportando directamente al director general de Iberia, Iker Barricat, y a la directora financiera de Southern Europe, Eastern Europe and MENA, Valentina Ficaio.

Desde esta posición continuará trabajando muy estrechamente con el negocio, con el fin de alcanzar los objetivos estratégicos del Grupo Adecco.

Grupo Adecco

Adecco es la consultora líder mundial en el sector de los recursos humanos. En Iberia en 2020 han facturado 1.009 millones de euros. Llevan 39 años en el mercado laboral español realizando una labor social diaria que les ha situado como uno de los 10 mayores empleadores en España y llevan 8 años consecutivos en el top 12 de las mejores empresas para trabajar en España según Great Place to Work. Las cifras hablan: en el último año han empleado a casi 129.000 personas en nuestro país; han contratado a más de 37.772 menores de 25 años. Han contratado a casi 20.000 personas mayores de 45 años y han formado a más de 56.000 alumnos.

Desde que comenzó su labor han realizado en España más de 10 millones de contratos. Invierten 8 millones de euros en la formación de trabajadores y el 28% de sus empleados consigue un contrato indefinido en las empresas cliente. Todo ello gracias a una red de más de 300 delegaciones en nuestro país y a sus más de 1.900 empleados. Para más información visitar su página web www.adecco.es

