El emprendimiento es cuestión de actitud, por Alba Bonet Emprendedores de Hoy

martes, 11 de enero de 2022, 13:16 h (CET)

Derrocar las barreras en las oportunidades dentro del mundo del emprendimiento entre personas que sufren discapacidad es una realidad gracias al ímpetu y el espíritu de superación de referentes como Alba Bonet, una empresaria que ha destacado por no dejar de luchar por sus sueños. A día de hoy, su trayectoria personal y profesional es una fuente de inspiración para todas las mujeres que trabajan para explotar todo su potencial.

La cooperación entre emprendedoras A caballo entre el arte dramático y el marketing, Alba Bonet se define como markeartista. La pasión que siente por ambos campos le llevó a emprender y constituir dos empresas: Evenlastic Eventos y Alba Bonet.

Su experiencia en los negocios, reconoce Alba, le ha permitido ser capaz de crear empresas desde cero y desarrollar soluciones innovadoras para gestiones u obstáculos presentes en los proyectos de emprendimiento. La gestión de las redes sociales es un aspecto fundamental en todos ellos. En este sentido, la especialista propone un modelo integrador en la formación de marketing online para emprendedoras, donde no solo ofrece un acompañamiento teórico, sino que se involucra para ayudar a las mujeres emprendedoras para mejorar sus ventas y alcanzar su máximo potencial.

Para ello, la empresaria desarrolló un método propio que bautizó como Tribu Digital Creativa, una formación que abarca tres características principalmente: Tribu, que hacer referencia a la cooperación, es decir, al apoyo de otras emprendedoras. Digital, proyecto que apuesta por una planificación de marketing en redes sociales con objetivos utilizando herramientas tecnológicas. Y por último, la visión Creativa, un elemento esencial en todo proyecto emprendedor para hallar diferencias competitivas, y por ende, lograr mayores impactos en los consumidores.

No dejar de levantarse: la actitud como clave en terreno personal y profesional “Emprender es crecer, aprender, reinventarse… y levantarse una y otra vez“, explica Alba. Esta visión constructiva la ha adquirido gracias al aprendizaje que ha obtenido durante toda su carrera emprendedora. Según afirma la especialista, algunas etapas no han sido sencillas y el hecho de haber aprendido de sus errores le proporciona una visión clave para poder ayudar a las personas en sus proyectos.

La historia de superación profesional de Alba Bonet ha tenido que convivir con otro reto durante toda su vida: la lucha contra laotoesclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que le ha ocasionado la pérdida casi total de la capacidad auditiva.

Las habilidades de la especialista para conectar con otras mujeres, entender sus inquietudes y poder compartir su experiencia abrieron un nuevo camino en la vida de Alba. Pese al éxito de su experiencia en el campo de la organización de eventos, Alba decidió reinventarse de nuevo y crear dos nuevos modelos en su trayectoria profesional: una revista digital con contenidos relativos a las producciones artísticas y la organización de eventos y una empresa de formación digital para emprendedoras.

Alba Bonet es una fuente de inspiración para todas las mujeres que sueñan con tener su propio negocio o proyecto vencedor. Además, la empresaria española demuestra que no basta con triunfar en el campo empresarial, sino que el esfuerzo y la dedicación forman parte del éxito en todos los ámbitos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.