Las flores son el complemento perfecto para las cajas gourmet de regalo de Las Flores No Se Comen Emprendedores de Hoy

martes, 11 de enero de 2022, 12:55 h (CET)

Los ramos de flores a domicilio pueden servir para cualquier ocasión, aunque destacan como acompañante de otro regalo más grande como pueden ser las cajas o cestas gourmet. Siempre son un regalo ideal, ya sea para amigos, familiares, parejas, etc.

De hecho, la tienda online de las deliciosas propuestas de desayunos, brunches, meriendas o kits de obsequios, Las Flores No Se Comen, nacida en Sevilla de una original iniciativa hace 5 años, afirman que, aunque no sean comida, las flores se regalan.

¿Cómo elegir un ramo para esa persona especial? Las flores siempre serán un detalle inolvidable a la hora de comunicar sentimientos a los seres queridos. Por esta razón, los ramos más delicados están disponibles para complementar las cajas o cestas que la empresa distribuye en toda España y Portugal. Además, se lleva a cabo con un máximo cuidado y esmero, para que la combinación ideal de productos gourmet y una deliciosa propuesta de horneados caseros llegue a la puerta de cada homenajeado en perfecto estado.

En el catálogo de esta tienda online, los usuarios pueden seleccionar la caja de su preferencia y agregar a su pedido el acompañamiento de un ramo. Entre las opciones se pueden encontrar el ramillete de flores secas invernales de producción propia u otras propuestas como el bouquet de siemprevivas, la rosa roja natural en solitario o el ramo “Paniculata”, conformado por siemprevivas blancas, espigas y eucaliptos.

Para quienes desean complementar su caja o cesta de alimentos gourmet con plantas más duraderas, están disponibles las macetas con minicactus, perfectas para decorar algún rincón de la casa o la oficina. Así como el detalle floral de limonium, en un recipiente de cristal con fondo de piedras decorativas.

Todos los accesorios florales son enviados en una caja adicional a la selección de regalos en cestas o cajas. Igualmente, en los regalos a domicilio son incluidas tazas con mensajes a elegir, tarros originales con dulces, portavelas, guirnaldas, flores, toppers y tarjetas, entre otras opciones.

Cualquier fecha es ideal para un regalo lleno de sorpresas Para complementar versiones como el popular “Desayuno cumpleañero”. Este trae a la mesa café, té o jugo, además de un muffin, donut, croissant de mantequilla, palmeritas, un sobre de ibérico, tomates troceados, mermelada, aceite de oliva virgen extra y mucho más, un ramo de flores sería perfecto.

En las versiones para brunch, muy oportunas para esta temporada, las cajas se conforman de refrescos, licores, chuches y todo lo que el cliente seleccione en la categoría “Extras” para agregar a su obsequio, incluyendo las flores. Asimismo, los kits de regalos de Navidad y los dedicados a aniversarios, bodas y otras celebraciones lucen un extra de elegancia si están acompañados de un ramo.

La compra en Las Flores No se Comen es tan sencilla como elegir la caja, personalizarla con los sabores y accesorios disponibles, pautar la fecha y lugar de entrega y esperar a que este pack ideal llegue al destino. Los repartos se realizan de lunes a sábado en la Península ibérica y de lunes a domingo, incluyendo días festivos, en Sevilla. Los pedidos deben ser ejecutados al menos antes de las 17:00 del día anterior a la entrega. La recepción de solicitudes online se encuentra abierta las 24 horas.

Todo el sabor y la calidad están listos para sorprender a esas personas especiales en cualquier ocasión, con las mejores sorpresas para degustar y la belleza de las flores como eternas acompañantes de los mejores momentos.

