El lanzamiento de las impresoras 3D CUBE y CUBE + de Boloberry

martes, 11 de enero de 2022, 13:05 h (CET)

Los cambios inesperados en la sociedad debido a la pandemia del COVID-19 y los avances de la tecnología han promovido cambios en la vida cotidiana de las personas en muchos aspectos.

Entre ellos, algunos de los nuevos conceptos que han surgido en este contexto han sido la implementación de nuevas realidades como el teletrabajo.

Para ayudar a las organizaciones a adaptarse a esta realidad, Boloberry ha presentado las impresoras 3D CUBE y CUBE+, que son las primeras producidas en serie que tienen la capacidad de funcionar de forma remota y son ideales para empresas que trabajan en outsourcing, teletrabajo o con instalaciones remotas.

¿Qué es OctoPrint? El Octoprint es una aplicación de código abierto que permite controlar y monitorizar una impresora 3D a distancia. Esto significa que el usuario puede imprimir, mover ejes, llevar a origen, dar mayor o menor velocidad a la impresión, grabar la impresión, realizar time-lapse o realizar cualquier tipo de tareas mientras se encuentra en un lugar alejado al del aparato, solamente tomando el control desde un smartphone, un ordenador o cualquier otro dispositivo.

Esto puede ser una herramienta muy útil para las compañías que realizan trabajo remoto, ya que se permite la gestión remota de la impresora 3D.

Las nuevas impresoras de Boloberry son de las primeras en el mercado en implementar esta nueva tecnología, la cual no se controla solo a través del wifi y permite realizar tareas a distancia, sino que permite también configurar la impresora desde otro espacio. Cabe señalar que estos artefactos funcionan a través de un Raspberry, el cual es un ordenador portátil, de bajo coste y formato compacto que va instalado en la impresora.

Los avances de la industria a precios económicos con Boloberry Boloberry es un fabricante de impresoras 3D de Barcelona que tiene como objetivo ofrecer a su público los avances recientes de la industria a un precio económico. Por ello, además del trabajo en remoto, los nuevos modelos 3D CUBE y CUBE+ tienen otra serie de ventajas.

Los dos modelos potencian la calidad de impresión con una precisión de 20 micras y reduce los tiempos de espera, gracias a su extrusor modelo Titan V5, según el modelo imprime piezas de hasta 30 cm de alto en su superficie calefactable hasta los 120º C. Además, mantiene el control de forma visual y crea grabaciones de alta calidad gracias a su cámara interna en HD. De esta forma, consigue resultados más fieles a los diseños hechos en la computadora, dotando al usuario de piezas resistentes y profesionales.

Por su parte, el modelo 3D Berry Cube + ofrece las mismas características, pero la diferencia recae en que el tamaño de la superficie de impresión asciende de 223 x 220 x 205 milímetros a 400 x 330 x 250 mm.

Esta firma es una de las empresas líderes en fabricación de impresoras 3D y en su página web se pueden encontrar descuentos y todo su catálogo de productos.

