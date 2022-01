Menamobel revela las ventajas de tener un vestidor a medida

Un diseño personalizado siempre será más exclusivo, visual y totalmente adaptado a lo que el cliente busca Los armarios o vestidores son muebles esenciales a la hora de mantener la ropa guardada en perfecto estado, además de que hace especial ilusión tener una estancia del hogar dedicada únicamente a las prendas de vestir. Sin embargo, no hay unas normas establecidas a la hora de almacenarlas y puede ser muy difícil encontrar un vestidor que cubra las necesidades específicas de cada persona.

Desde Menamobel, Ivana González Mena, experta en decoración y tendencias, explica que la solución perfecta a este problema es crear un vestidor a medida. “Existen muchos factores que dificultan la búsqueda de un armario que se adapte a cada cliente, como el estilo, el presupuesto o el espacio. No obstante, los muebles a medida cumplen todos estos requisitos y además pueden fabricarse para adaptarse a todo tipo de gustos. En Menamobel ofrecemos la personalización de vestidores al completo, pudiendo elegir desde las partes que lo componen, los materiales utilizados e incluso los colores”.

Adaptación a todo tipo de estilos

Muchos hogares siguen en su decoración estilos poco comunes, por lo que encontrar muebles que sigan la misma línea si no son de la misma colección o no están hechos a medida puede resultar una tarea muy complicada. “Hay muchos aspectos para tener en cuenta a la hora de combinar el estilo de tu hogar, como los colores. Y es que, si una persona no encuentra un vestidor que vaya en la misma línea que el resto de las estancias puede ocasionar que se pierda la personalidad del conjunto del hogar. En Menamobel puedes encontrar piezas para componer el vestidor de tus sueños como interiores de armarios con estantes, con camisero o incluso con barra de colgar”, apunta Ivana González.

Además, optar porque el armario tenga puertas o no será decisivo para determinar su estilo y funcionalidad. Y es que, hay que tener en cuenta que un vestidor sin puertas requiere que la ropa esté más expuesta a la vista, aunque el precio será más económico.

Aprovechamiento del espacio

La elección de un mueble a medida también está determinada por el interés del cliente en ahorrar y aprovechar los espacios, pues los vestidores de este tipo se pueden adaptar a cualquier tamaño y ambiente en los que se tengan que colocar, permitiendo que se disfrute cada milímetro de la zona. “Una de las grandes ventajas de tener armarios a medida es que el aprovechamiento del espacio es mucho mayor que si compras un mueble con unas medidas preestablecidas. Y es que, si tienes un espacio pequeño sobrante, se puede crear un compartimento para guardar objetos de menor tamaño como cinturones o joyas, evitando de esta manera que se desperdicie ese espacio sobrante”, afirma Ivana González Mena.

La importancia del presupuesto

Teniendo en cuenta que los muebles no son los elementos decorativos más económicos del mercado, existe una creencia falsa que expone que aquellos que están hechos a medida son todavía más caros. Sin embargo, son diversos los factores que intervendrán en el precio de aquellos que son comprados directamente de la fábrica y aquellos otros que están hechos a medida.

En este sentido, desde Menamobel se decantan claramente por los muebles a medida. “En nuestra empresa tenemos todo tipo de muebles, es decir, se pueden comprar muebles que ya están fabricados o se puede optar por hacerlos a medida, pero es cierto que para alguien que vaya buscando un presupuesto bajo y mire por el ahorro, la mejor opción es la segunda. Y es que, a la hora de hacer un vestidor a medida, el cliente puede elegir los materiales y los acabados que considere, reduciendo considerablemente el precio. Además, este tipo de muebles permiten que tengas un mobiliario más completo y adaptado a tus gustos que uno fabricado por el mismo precio”.

En definitiva, decantarse por un vestuario a medida es la mejor manera de cumplir con las necesidades exactas del cliente, además de que ayudará a tener mejor organizada toda la ropa y complementos.

Sobre Menamobel

Menamobel es una empresa familiar que lleva 40 años amueblando hogares. La compañía, con base en Fuenlabrada, cuenta con una exposición de 1000 metros cuadrados y es, hoy en día, toda una referencia en la zona sur de Madrid. Sus muebles convertibles han revolucionado el sector. Desde 2009 venden a toda España a través de su web www.menamobel.es.