Las fibras naturales favorecen la pérdida del peso ganado durante las fiestas navideñas, según AORA Health Comunicae

martes, 11 de enero de 2022, 13:02 h (CET) AORA Health recomienda volver a los hábitos saludables de alimentación y actividad física y apoyarse en productos naturales y probados clínicamente Los españoles suelen ganar una media de entre 1 y 3 kilos durante las dos semanas de las celebraciones navideñas, debido al incremento exponencial de calorías. Una menor actividad debido a las vacaciones, el ocio, los encuentros sociales y la falta de rutinas provocan un mayor consumo de alcohol, además de una ingesta excesiva de azúcares y grasas.

Para evitar los problemas de salud derivados del sobrepeso y recuperar el equilibrio, es necesario volver a una dieta apropiada, hacer ejercicio de forma regular, en función de las características y capacidades de cada persona y huir de las dietas milagro y los remedios depurativos, que pueden provocar daños en el organismo.

De hecho, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición recomienda una buena hidratación, dieta mediterránea (consumiendo frutas y hortalizas de temporada), eliminar las bebidas calóricas y el alcohol, moderar el consumo de carne roja, así como las cantidades de comida, realizar recetas sencillas, limitar las grasas y los dulces y realizar actividad física.

Sin embargo, no siempre resulta fácil controlar el peso y reducirlo, ya que el regreso al trabajo y a lo cotidiano puede provocar ansiedad y falta de tiempo para el cuidado personal.

AORA Health, laboratorio farmacéutico español especializado en la investigación y desarrollo de nutracéuticos de alto valor, clínicamente probados, apoya la pérdida de peso y la prevención de la obesidad mediante la combinación de fibras vegetales de manzana, avena y zanahoria, en un complejo que ayuda a reducir la ingesta excesiva de calorías de forma natural.

Según Gonzalo Peñaranda, CEO de AORA Health: “AORA Slim responde a nuestro objetivo de mejorar el bienestar de las personas mediante productos innovadores y científicamente probados, que combinan efectos beneficiosos para el organismo. En el caso de este producto sanitario, capta las grasas de los alimentos, así como los azúcares, eliminándolos de forma natural a través del sistema digestivo y provoca un efecto saciante, que favorece una menor ingesta de alimentos”.

Las fibras contenidas en AORA Slim cuentan con un innovador sistema de acción, que se basa en la creación de una red en contacto con el bolo alimenticio. Dicha red, formada por las fibras naturales de sus componentes, capta parte de las grasas y los azúcares y ralentiza la absorción de la parte restante. La expansión de las fibras provoca un efecto saciante que ayuda al control de la alimentación y del consumo entre horas.

Los estudios clínicos realizados por la compañía han demostrado una pérdida de peso homogénea a los 15 y 30 días del inicio del tratamiento, en el 100% de los casos, que llega a alcanzar los 2,78 Kg. Dichos estudios también probaron una pérdida de grasa de hasta 2,5 Kg y una sensación de saciedad en el 90% de los voluntarios, de entre 28 y 62 años, que no seguían una dieta específica.

AORA Slim es un producto realizado en su totalidad con componentes naturales, por lo que no se han detectado efectos secundarios y está autorizado por la Agencia Española del Medicamento.

