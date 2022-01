Sorprender con un kit de regalo gourmet de Las Flores No Se Comen es una excelente opción Emprendedores de Hoy

Cuando se quiere homenajear a un ser querido o tener un detalle con esas personas especiales, tanto en el ámbito personal como en el laboral, entregar un kit de regalo al estilo gourmet siempre es buena opción. Esto resulta de gran agrado para quien lo recibe, ya que está lleno de sorpresas personalizadas acompañadas de una selección de productos de máxima calidad para degustar a cualquier hora.

Desde hace 5 años, la empresa Las Flores No Se Comen brinda este servicio de regalos a domicilio desde Sevilla para toda España y Portugal, con propuestas diversas que encantan por su contenido y su presentación.

Cestas, cajas y detalles extra para toda ocasión El equipo de esta compañía proveedora de regalos originales se ha centrado en ofrecer múltiples opciones para que los visitantes de su página web elijan la que más se adapte a los gustos del o de los homenajeados. Ya sea por cumpleaños, aniversarios, onomásticos u otras fechas importantes.

En la categoría “Kits Regalo” destaca la elegancia que transmite la cesta de mimbre rosa llamada “Pink-chic”, la cual contiene un Benjamín de cava Ice Rosé, dos pop dots rosa, un bote de moras multicolores, cubitos de hielo rosa reutilizables y una tableta de chocolate belga cuya envoltura va a juego del resto de los productos.

Cajas como la Beer & Love, protagonizada por un tercio de cerveza artesanal, más una taza con mensaje a elegir, taquitos de jamón ibérico y un sobre de regañá conforman un regalo perfecto. Cava semiseco, sobres de paleta de bellota ibérica, bloc de foie gras, mermelada de kiwi al cava, queso de oveja curado, chocolates belgas, picos gourmet con aceite de oliva y muchos más rubros llegarán a su destino dentro de hermosas cestas.

Estas propuestas y todas las que están disponibles en el catálogo pueden ser personalizadas e incluir productos de la sección de “Extras”. En esta se encuentran chuches diversas, tazas personalizadas, tubos llenos de chocolates, bastones navideños de caramelo, manteles individuales, porciones de alguna tarta y ramos de flores.

Regalos para todas las necesidades y gustos La empresa se adapta a las necesidades de sus clientes con la opción de elaborar presentes a domicilio especiales para dietas libres de gluten, de lactosa o kits de regalo adaptados a las personas veganas.

Los atractivos packs para grupos o empresas también forman parte de la oferta de esta iniciativa que destaca por la delicadeza y calidad en cada detalle, además de la esmerada atención. Gracias a esta, los usuarios puedan hacer sus pedidos incluso un día antes de la fecha que deseen entregar los obsequios.

Los despachos para casas u oficinas se realizan de manera gratuita, de lunes a sábado en la península Ibérica y de lunes a domingo, incluyendo días festivos, para Sevilla.

Las Flores No Se Comen continúa ganando popularidad, en consecuencia a su original propuesta de regalos para la navidad y todas las épocas. Esta abarca desde los más suculentos desayunos, brunchs y meriendas, hasta los kits de regalo oportunos cuando se desea celebrar con familiares, amigos y allegados.

