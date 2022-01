Advisory Boards Especializados de 1 Hour Experts: La nueva "arma secreta" de los Departamentos de Marketing Comunicae

martes, 11 de enero de 2022, 12:24 h (CET) La división de Advisory Boards de 1 Hour Experts ayuda a los departamentos de marketing a contrastar sus propuestas con los expertos más preparados y tomar así las mejores decisiones. 1 Hour Experts, la empresa especializada en nuevas e innovadoras formas de acceso a información e investigación de mercado, comercializa con gran éxito y aceptación este tipo de soluciones a nivel internacional para todo tipo de sectores y mercados desde sus oficinas de Barcelona El estudio realizado los meses de octubre y noviembre por 1 Hour Experts (www.1hourexperts.com) entre un total de 236 responsables de Marketing de empresas españolas, muestra que más del 92% de departamentos de marketing declaran que no pueden contrastar la mayoría de sus decisiones con los actores del mercado por falta de tiempo, recursos y especialmente por la falta de agilidad de las soluciones de investigación de mercado tradicionales.

Según Martí Torres y Xavier Buch, socios fundadores de 1 Hour Experts, "los Departamentos de Marketing tienen que lidiar cada día con multitud de decisiones sobre precio, producto, canal, segmentos, tendencias, medios, redes sociales,…. Se trata de decisiones que pueden poner en riesgo el time-to-market y el éxito de un proyecto si están desenfocadas, o poco contrastadas con los insights y realidad del consumidor, el canal de distribución, los prescriptores o influenciadores del proceso de compra."

En el estudio de 1 Hour Experts, la falta de una conexión continuada con los actores clave del mercado aparece también como el causante de muchos fracasos comerciales ("flops"), recursos mal invertidos, o retraso en la detección de oportunidades.

El éxito de los servicios de 1 Hour Experts radica en aportar una solución ágil e innovadora a este problema, al permitir que cada empresa tenga acceso a su propia plataforma de expertos, los llamados "Consumer o Product Advisory Boards" o también conocidos como "Comités Expertos de Consultas". Una plataforma a medida donde realizar consultas continuas y anónimas a los perfiles relevantes permite obtener insights y la opinión del mercado en directo.

A continuación Martí Torres, Managing Partners de 1 Hour Experts, explica los detalles de esta nueva e innovadora fuente de información.

¿En qué consiste?Se trata de una herramienta de apoyo continuado a la toma de decisiones para dar soporte a departamentos de Marketing e Innovación. Una especie de "oráculo del mercado" al que acceder cuando lo precise con costes razonables y la máxima agilidad.

A partir de las necesidades de cada empresa, 1 Hour Expertslocaliza y recluta, de forma personalizada para cada cliente, a un grupo de expertos que representan a los actores clave del mercado en cuestión. Los más habituales son grupos de prescriptores, distribuidores, segmentos concretos de clientes, usuarios avanzados o early adopters, líderes de opinión… Todos ellos deben acceder mediante contrato a compartir sus insights y opiniones sobre nuevos productos, servicios, acciones comerciales, movimientos de la competencia, barreras ocultas, …

1 Hour Expertsnegocia y contractualiza la relación con los expertos seleccionados de forma confidencial. Los expertos elegidos acceden, a cambio de una remuneración, a compartir su experiencia y criterio, respondiendo a lo largo de un año a las diferentes consultas que la empresa precise en los diferentes proyectos que esté llevando a cabo.

Según el Director de Marketing de una importante empresa farmacéutica: "Los Expertos nos comparten su experiencia, información y criterio de forma ágil, continuada, honesta y argumentada. Les preguntamos sobre:

- Nuestras propuestas de Marketing mix (nuevos productos, presentaciones, packaging, precios, promociones, acciones de comunicación, servicios, …)

- Actividades de otras empresas del sector que pasan desapercibidas

- Hábitos, criterios de decisión y tendencias que observan en su entorno

- Y cualquier aspecto sobre los que nuestra empresa necesite contrastar o recibir insights"

Todo ello se realiza de forma confidencial, a través de 1 Hour Experts, sin desvelar quién es la empresa cliente que plantea las consultas para evitar sesgos en las respuestas.

Los expertos firman un contrato con 1 Hour Expertsy reciben una remuneración acorde a su grado de aportación y perfil.

Los contactos son realizados habitualmente a través de plataformas digitales, o de email, aunque en ocasiones también se realizan talleres de discusión o trabajo presenciales o por videoconferencia.

Según comenta el responsable de marketing de un fabricante líder de material eléctrico cliente del servicio: "Nos permite realizar proyectos de forma 100% remota sin la necesidad de desplazamientos, algo muy útil para estudios en mercados internacionales o en los tiempos actuales de pandemia".

Según 1 Hour Experts, normalmente se trabaja con comités de 5 a 25 expertos por tipo de perfil y la duración suele ser anual.

¿Quién los está utilizando?

Principalmente Departamentos de Marketing de empresas con canales de distribución, prescripción o líderes de opinión relevantes, tanto B2B, B2B2C, como B2C.

También en empresas con departamentos de marketing farmacéutico o científico que buscan rodearse de expertos externos y objetivos en diversas especialidades (médicas o tecnológicas) para detectar tendencias, movimientos de la competencia y contrastar sus propuestas de marketing de producto o servicio.

Por último, departamentos de marketing internacional que precisan estar a la última y recabar información objetiva de primera mano de mercados alejados de la sede central de la empresa, a través de los servicios de 1 Hour Experts construyendo y manteniendo de forma personalizada para cada empresa, Advisory Marketing Boards o Comunidades de Expertos a nivel local, regional, nacional y/o internacional.

· Algunos ejemplos de Advisory Marketing Boards gestionados por 1 Hour Expertsson:

o Comités Expertos de especialidades médicas (pediatras, endocrinos, traumatólogos, fisioterapeutas, cardiólogos, dermatólogos, …) que actúan como prescriptores en temas de salud, nutrición, deporte, anti-aging, …

o Comités de Consultas de otros tipos de prescriptores como instaladores eléctricos, mecánicos industriales, reparadores de bicicletas, arquitectos técnicos, decoradores de interiores,…

o Advisory Marketing Boards de distribuidores, retailers, jefes de tienda, propietarios de comercios,… de todo tipo de sectores (farmacéuticos, electrónica, alimentación, restauración, …)

o Advisory Boards de usuarios o decisores clave tales como directores financieros, compradores, jefes de mantenimiento, responsables de RRHH, técnicos de Sistemas, …

o Advisory Boards para Departamento s de Innovación usuarios

Según 1 Hour Experts, los Departamentos de Innovación están también integrando muy rápidamente esta nueva fórmula de acceso a información privilegiada para ampliación de conocimientos, contraste, detección de oportunidades y co-desarrollo de productos o servicios.

Como conclusión, para Xavier Buch, Managing Partner de 1 Hour Experts, "los Departamentos de Marketing e innovación tienen ya una nueva arma de investigación innovadora, ágil y flexible. Ya no hay excusas para no conectar con el mercado, más aún en estos tiempos de cambios acelerados y competencia feroz".

Toda empresa puede incorporar Comités Expertos de Consultas o Advisory Marketing Boards en su toma de decisiones gracias a la propuesta de 1 Hour Experts. Una nueva forma innovadora, ágil y accesible de acceder a información clave para una buena toma de decisiones, basada en el contacto continuo y el contraste con los actores clave del mercado.

pedro gomez viladot 11/ene/22 16:27 h.
Me parece muy interesante. Es algo que me iría muy bien en mi empresa

