Compliance Officer: una de las profesiones más importantes para este 2022 Comunicae

martes, 11 de enero de 2022, 12:24 h (CET) Con los constantes cambios en las normativas a causa de la pandemia, la figura del Compliance Officer, hoy en día se hace cada vez más necesaria en las empresas. Aquí dan a conocer las razones Las empresas de todo tipo deben apegarse a los distintos reglamentos y legislaciones de sus países o regiones respectivas. El incumplimiento de dichas normativas llevará a sanciones por parte de las autoridades, por lo que es necesario en todo momento contar con personal especializado en supervisar que todo esté en regla. Este es el trabajo del Compliance Officer.

Si bien esto no es para nada nuevo, la pandemia llevó a muchos gobiernos a ir tomando decisiones sobre la marcha, cambiando leyes y reglamentos de todo tipo en espacios muy cortos de tiempo.

La crisis social y económica que ha azotado al mundo en el último par de años, especialmente en Latinoamérica, ha ocasionado numerosos cambios de normativas. Esto ha complicado en gran medida que todas las empresas se mantengan en regla, ya que los constantes cambios pueden llegar a confundir a los representantes de las mismas.

Las compañías se exponen a multas y sanciones de no cumplir correctamente con las legislaciones locales, por lo que se ha vuelto necesario contar con un personal especializado en el tema.

¿Qué es un Compliance Officer?

Un Compliance Officer es una persona que se encarga de garantizar el cumplimiento normativo dentro de una empresa. Es decir, supervisa que las actividades de la compañía estén apegadas a derecho y no se cometan infracciones que puedan dar lugar a sanciones.

De esta forma, la empresa evitará crisis legales y financieras en el ejercicio de sus funciones.

La importancia del Compliance Officer ha aumentado de forma vertiginosa dentro de las empresas en los últimos años. Esta figura ha llegado a ser un actor fundamental para las compañías de todo el mundo a la hora de tomar decisiones, llegando a tener voz y voto incluso en las Juntas Directivas de las empresas.

Preparación del “Director de Cumplimiento”

Para cumplir con esta labor, lógicamente, la persona o personas que asuman este rol en una empresa deben contar con la preparación adecuada. Deben tener una formación integral que les permita ejercer esta función de forma asertiva. Sin duda es necesario que adquieran habilidades en la interpretación de las leyes y les brinden información sobre los riesgos a los que están sometidas las empresas.

Otra parte fundamental de la preparación del “Director de Cumplimiento” o Compliance Officer es detectar actividades maliciosas, sea por parte de los empleados o por mala utilización de las herramientas tecnológicas.

Son muchas las acciones que pueden incurrir en fraudes legales. También se han hecho uso de algunas metodologías para el lavado de dinero e incluso terrorismo.

Contando oficiales de cumplimiento normativo, las empresas podrán detectar este tipo de acciones maliciosas, sean o no intencionales. De este modo, podrán librarse de múltiples problemas legales que por lo general afectan a las compañías.

Programas de formación como un Máster en Compliance, brindan todo lo necesario para ejercer el rol del compliance officer de forma efectiva. Está pensado para desarrollar habilidades dirigidas a detectar y prevenir fraudes, acciones de blanqueo de capitales, y por supuesto, proteger los datos personales que gestionen las empresas.

De allí que la especialidad de compliance penal y tecnológico tenga tanta importancia. La relación entre minimizar riesgos con implicaciones jurídicas, es directamente proporcional a la preparación de este tipo de personal.

Gran oportunidad de trabajo para el Compliance Officer

Tal y como se menciona anteriormente, los Compliance Officers se han convertido en figuras clave en la conformación del organigrama de una empresa.

Dados los constantes cambios de legislación a nivel mundial, sea por la pandemia o por la evolución tecnológica, mantenerse dentro del marco legal puede llegar a ser complicado. Es por esto que contar con el personal especializado se ha vuelto fundamental.

El incumplimiento de las leyes conlleva a sanciones que pueden llevar a una empresa a sumergirse en una gran crisis. Por esto, a los directivos les resulta mucho más factible invertir en personal experto que exponerse a riesgos legales.

Estas tendencias se han venido globalizando desde hace algunos años y ya se hace evidente la inmensa inversión que hacen las compañías para contar con el personal que les eviten estos problemas.

Europa dará un paso importante en los próximos años en términos de inclusión de Compliance Officer en las empresas. Dada la obligatoriedad de contar con un plan de compliance para acceder a fondos europeos, se estima que 450.000 redacten dichos planes en los próximos 3 años.

Actualmente, en España, solo el 10% de las empresas cuentan con un plan de compliance (según los datos de la consultora Grant Thornton), por lo que la actividad en esta área para los próximos años será realmente masiva. Esto fomentará la creación de empleo dadas las necesidades de contar con este tipo de personal.

Un estudio de KPMG destaca que al menos un 45% de las empresas españolas están interesadas en acceder a los fondos europeos, por lo que todas estarán elaborando sus respectivos planes.

De este modo, la demanda de Compliance Officers aumentará de forma exponencial. Esto debido a que en un principio, solo las grandes empresas veían necesario la incorporación de personal legal especializado y tenían los recursos para hacerlo.

Ahora, con estas nuevas normativas, será cada vez más común que empresas medianas y pequeñas tengan al menos un Compliance Officer.

Las estimaciones de Castellarnau Abogados Penalistas indican que habrá una demanda en España de unos 10.000 Compliance Officers.

Si bien es un cambio que tomará algunos años en concretarse, el inicio de la elaboración de dichos planes se hará en 2022. Para lo cual, las empresas necesitarán de personal externo entendido en la temática para poder contar con una planificación correcta con la cual trabajar en el futuro a mediano plazo.

Será sobre estos planes que los oficiales de cumplimiento normativo trabajarán en el futuro, velando siempre por el cumplimiento de los mismos.

Si el alumno se quiere especializar en el plano del derecho, debes saber que el campo laboral para Compliance Officers se disparará en los próximos años. Es la oportunidad para hacer la capacitación adecuada y prepararte para la inmensa demanda de personal que se vendrá para el futuro.

La figura del Compliance Officer será elemental para las empresas en el futuro a mediano y largo plazo, por lo que se presenta como una oportunidad laboral única. Infórmate sobre todo lo que necesitas para poder asumir este rol dentro de una empresa.

Se puede revisar el video oficial aquí >> Máster en Compliance

Más información en este enlace >> Formulario Máster en Compliance

Vídeos

Máster en Compliance



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El marketplace de experiencias profesionales GuruCall recibe una inversión pre-seed de 500.000 euros En Talio creen en el crecimiento a través de la mejora continua y el desarrollo de la sociedad Zapatillas PITAS HOME, como en casa en ningún sitio Nace el primer observatorio de riesgos para las empresas en España Davofrio, empresa profesional de climatización