Calientapatios o la mejor forma de aprovechar las terrazas en invierno, según SyA Instalaciones

martes, 11 de enero de 2022, 11:10 h (CET) Sentarse en la terraza de un bar o de un restaurante está realmente de moda en España, especialmente cuando el buen tiempo lo permite. Además, hoy en día también es una excelente elección en invierno como consecuencia de la pandemia Sin duda, sacarle el máximo partido a una terraza puede ser muy rentable para bares, cafeterías y restaurantes. Disponer de terraza en estos establecimientos favorece al restaurador porque se amplía la capacidad de su local aprovechando el exterior. También los clientes se sienten más tranquilos en las terrazas en la actual época de la COVID-19 por sus condiciones de ventilación, al carecer estas de techo y paramentos laterales. En SyA Instalaciones son especialistas en sistemas de calefacción tanto para hogares como para el sector de la restauración.

Pero, ¿cómo disfrutar de un buen café en una terraza sin acabar congelado?

Las estufas calientapatios suministradas con Gases Licuados del Petróleo (GLP) son una solución ideal para aumentar la afluencia en estas zonas también en invierno, creando ambientes cálidos y acogedores, aumentando la zona de servicio. El calor radiante de los equipos calienta directamente y en todas las direcciones los objetos que se encuentran a su alrededor, ya sean personas o suelo, obteniendo un ambiente saludable, sin sequedad y sin circulación de polvo.

Pero antes de adquirir una estufa de exterior es importante tener en cuenta el área de superficie a cubrir. De hecho, lo más recomendable es contactar con un equipo técnico especialista en instalaciones de gas para calcular exactamente la radiación de acción. También para conocer las características estéticas y funcionales de cada tipo de calientapatio, y todas las opciones de compra, renting o alquiler de estos servicios de calefacción.

SyA Instalaciones, empresa de Benabarre (Huesca) ​que trabaja para las mayores empresas gasista del país como Repsol, Gas Natural, Redexis Gas e Iberpropano, asesora desde hace más de 50 años a profesionales de la hostelería para que los clientes que acudan a sus instalaciones se sientan cómodos y estén calientes. Y de entre las diferentes formas de adquirir una estufa de exterior, desde SyA Instalaciones apuestan por la opción de renting o alquiler para los calientapatios.

Todas las ventajas del servicio de alquiler de estufas para terrazas

No hay que comprar ningún calientapatio, ni hacer ninguna inversión inicial ni final. SyA Instalaciones deja la estufa durante toda la temporada de invierno, suministrando rápidamente la bombona de gas cuando sea necesaria. Una opción fácil, cómoda y económica.

Sin costes de derechos de alta, ni de puesta en servicio. El restaurador únicamente paga las botellas que necesite, en modalidad de compra o alquiler. Esta opción incluye el servicio de entrega y recogida de la estufa gratuito, al final de la temporada.

No hay que preocuparse por reservar un espacio de almacenamiento para las estufas en verano. Cuando ya no sea necesario utilizar los calientapatios, SyA Instalaciones las recogerá para poder maximizar el espacio de bares y restaurantes, aprovechando todas las opciones que ofrece la nueva temporada.

Disfrutar de las terrazas en pleno invierno nunca había sido tan sencillo.

