Nueva edición del programa BE, para el bienestar emocional de los colaboradores de Allianz Partners

martes, 11 de enero de 2022, 10:34 h (CET) Creado el pasado 2021, el programa Be de Allianz Partners tiene por objetivo unir e impulsar cada una de las iniciativas desarrolladas por la entidad en beneficio de los empleados. Tras el éxito de la primera edición de este programa, la compañía lanza nuevamente otra edición de BE, mejorando este espacio pensado exclusivamente para sus colaboradores La pandemia ha supuesto un cambio importante en la forma en la que trabajan los distintos departamentos de la compañía, pero también ha permitido obtener una nueva perspectiva sobre la salud en el entorno laboral.

Diseñado por y para los empleados. El programa BE es el resultado de encuestas y talleres de co-creación, donde gracias a la ‘voz y opinión’ del empleado, Allianz Partners ha podido diseñar acciones e iniciativas que responden de forma ajustada a las necesidades planteadas por sus colaboradores.

Basado en 4 ejes. En este 2022 se pondrán a disposición de los empleados de Allianz Partners nuevas herramientas de aprendizaje, fomentando y apostando por su autodesarrollo. Es por ello que un equipo especializado dentro del área de RR.HH. de Allianz Partners, ha trabajado para ampliar la oferta de acciones, centrándolas en 4 pilares:

Salud y Bienestar

Desarrollo Profesional

Beneficios y Ayudas Sociales

Conciliación, Igualdad y Diversidad Un programa adaptable y permanente. En el año 2022 la entidad continuará impulsando iniciativas que se centren en el bienestar físico y emocional de todos sus colaboradores, con talleres semanales que cubran temáticas variadas, además de servicios que habían tenido que aplazarse como consecuencia a la pandemia en las dos últimas ediciones, entre los que destaca el servicio de fisioterapia.

Enfocado en el bienestar mental. Uno de los proyectos en los que el equipo BE está trabajando es la evaluación de riesgos psicosociales, que permita medir el pulso de la situación y ayude a implementar planes de acción específicos y adaptados a las necesidades de los colaboradores.

La salud y el bienestar de los empleados es uno de los ejes principales de la compañía y el éxito del programa BE radica, en gran medida, en la participación de los colaboradores para la co-creación del programa, además de contemplarlo como algo beneficioso en su entorno laboral, pero también integrarlo como importante en un plano más personal.

“Debemos seguir pensando en el empleado como centro de nuestra organización y su bienestar es esencial. Ya en 2021, cuando pusimos en marcha el programa BE, obtuvimos grandes resultados, que esperamos incluso mejorar en este año. En 2021 llegamos a impartir más de 70 talleres relacionados con diferentes temáticas: desde salud mental, clases de estiramientos de espalda e hipopresivos, hasta los relacionados con la alimentación y la salud. En cada taller participó una media de 15 colaboradores, con un índice de satisfacción del 4,7 sobre 5”, destaca Amparo Merino responsable de Bienestar y Prevención de Allianz Partners España.

Sobre Allianz Partners

Allianz Partners es una empresa líder en Asistencia y Seguros de viaje, especializada en las áreas de movilidad personal, hogar, bienestar y viaje. Sus soluciones combinan la última tecnología con la excelencia en su servicio al cliente y están disponibles tanto para ‘partners’ (B2B) como para clientes finales (B2C) a través de sus canales directos y digitales, bajo la marca comercial Allianz Assistance.

Su presencia internacional, con más de 21.000 trabajadores en 78 países, junto a su extensa red de profesionales, ´facilita la vida´ a millones de clientes cada año, en todo el mundo.

Para más información, por favor visitar: www.allianz-partners.es

