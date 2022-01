Servicios de VPN en Kodino Emprendedores de Hoy

Las siglas VPN, por su uso en inglés, se corresponden con red privada virtual (Virtual Private Network). Lo que permite una conexión VPN es una conexión cifrada a internet ofreciendo mayor seguridad y anonimato. Esto resulta útil tanto para que el teletrabajo en una plataforma empresarial sea más seguro como para evitar censuras en los países donde pesan restricciones sobre internet.

Ahora bien, existe un sinfín de proveedores de servicios VPN con múltiples características. La plataforma Kodino brinda la posibilidad de encontrar el servicio VPN que se ajuste a las necesidades buscadas y ofrece descuentos en este tipo de servicios y gran cantidad de información para poder decidir.

¿Qué ventajas presenta utilizar un servicio de VPN? El uso más frecuente de una VPN es el de conectar redes que no están físicamente en el mismo lugar, como es el caso de una empresa que tiene a sus trabajadores bajo la modalidad de teletrabajo. Permitir el acceso a una red de trabajo solo con una contraseña es sumamente inseguro. El riesgo disminuye considerablemente si el empleado y la empresa se conectan a través de una conexión VPN. Esto es así porque el acceso está más protegido y la conexión es cifrada.

En el uso cotidiano, este tipo de conexión sirve, por ejemplo, para gestionar cuentas bancarias a través de redes públicas de Wifi. Para un delincuente cibernético es relativamente fácil robar la información que no está cifrada. Por otro lado, en países en los que la censura a ciertos contenidos de internet es común, como en China, muchos ciudadanos utilizan servicios VPN para acceder a ese contenido bloqueado.

Existe una gran cantidad de ofertas de servicios de este tipo. Es por eso que la plataforma Kodino presenta informes sobre 85 proveedores para determinar los servicios VPN más recomendados en España.

VPN más recomendadas por Kodino Según la plataforma Kodino, NordVPN es una de las mejores VPN de pago. Esto es así porque ofrece un gran número de funciones, como el bloqueo de anuncios y sitios peligrosos. Es más rápida que otras conexiones y presenta un gran rendimiento con servicios de streaming. Es posible utilizar el servicio de NordVPN hasta en seis dispositivos distintos al mismo tiempo.

Otro de los tantos servicios ponderados en Kodino es el de Surfshark, del que se destaca su precio asequible, la gran cantidad de funciones avanzadas que ofrece, una conexión rápida y una amplia selección de servidores ubicados en distintas partes del mundo. Esta aplicación es compatible para todo tipo de dispositivos y sus calificaciones en materia de seguridad y privacidad son muy buenas.

A través de Kodino es posible acceder, con información certera y opinión especializada, a varias de las mejores VPN para lograr que la conexión a internet sea más segura sin perder velocidad.

