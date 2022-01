Repara tu Deuda Abogados cancela 53.549€ en Getafe (Madrid) con la Ley de la Segunda Oportunidad Comunicae

martes, 11 de enero de 2022, 09:02 h (CET) El despacho de abogados está especializado en la aplicación de esta legislación desde sus inicios en el año 2015 El Juzgado de Primera Instancia nº5 de Getafe (Madrid) ha dictado Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso del matrimonio formado por FJ y SG, quienes ha quedado de este modo libres de una deuda que ascendía a 53.549 euros, gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA.

Ambos acudieron a Repara tu Deuda, despacho pionero en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en España. Se encontraban ahogados porque no veían salida a su situación. Habían pedido una serie de préstamos, fundamentalmente para amueblar el piso. Se les complicó todo y no tuvieron más remedio que solicitar acogerse a esta herramienta para empezar de nuevo sin deudas.

Los abogados de Repara tu Deuda analizaron su caso y llegaron a la conclusión de que podían empezar los trámites necesarios para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Una vez que el juez ha dictado sentencia, ambos están liberados del 100% de sus deudas.

A medida que esta legislación es cada vez más conocida y aplicada por toda España, crece el número de personas que acuden a ella. Más de 16.000 particulares y autónomos han iniciado los trámites con el despacho de abogados para lograr la cancelación de su deuda. La previsión es que esta cifra siga incrementándose en próximas fechas. Y es que otros países del entorno en los que está legislación lleva vigente más tiempo -como Italia, Alemania y Francia- están aplicando más de 100.000 casos cada año.

Según aseguran los abogados de Repara tu Deuda, “la realidad es que la Ley de la Segunda Oportunidad está llegando a la ciudadanía más necesitada de su aplicación: particulares y autónomos en situación de sobreendeudamiento. Por tanto, está entrando en muchos hogares que eran desconocedores de esta legislación que les permite desde hace ya seis años la cancelación de sus deudas”.

Los abogados de Repara tu Deuda, especialistas en la Ley de Segunda Oportunidad, han logrado superar la cifra de 65 millones de euros exonerados a sus clientes. Las claves de este éxito, destacan, son “tener un alto grado de especialización en esta materia, usar la mejor tecnología digital y, como punto clave, el factor humano para entender la situación de estas personas que viven angustiadas”.

Para poder acudir a la Ley de Segunda Oportunidad, es necesario cumplir con una serie de requisitos fundamentales. Tienen que demostrar que han actuado de buena fe, que han procurado lograr un acuerdo para el pago a plazos de la deuda, o que el importe de ésta no supere los 5 millones de euros.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.