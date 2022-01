Implantología avanzada en todas las clínicas dentales DentalQuality Emprendedores de Hoy

martes, 11 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Una de las mejores alternativas para reemplazar un diente perdido, ya sea por golpe o infección, es el implante. Lo positivo de este tratamiento es que permite que la nueva prótesis encaje a la perfección en la dentadura de la persona sin afectar su sonrisa y evitando dañar otros dientes.

No obstante, aplicarlo requiere de profesionales expertos, ya que se necesita hacer un corte en las encías para colocar el perno en el que irá el diente artificial.

Por ello, para garantizar la seguridad de los pacientes, DentalQuality certifica que las clínicas que han obtenido su Sello de Excelencia, ofrecen una implantología dental avanzadaque asegura un tratamiento de alta calidad.

El procedimiento de los implantes Para realizar los implantes se coloca un tornillo en el maxilar, habitualmente de titanio, que actúa como raíz del diente nuevo. La intervención es rápida, pero los periodos de tiempo varían según el caso, la experiencia del especialista y la dificultad del tratamiento.

Antes de llevar a cabo un tratamiento de este tipo, se necesita estudiar a detalle el estadio de la boca del paciente. Por ese motivo, la implantología dental avanzada que ofrecen las clínicas certificadas DentalQuality permiten hacer una exploración completa de la boca para conocer el estado de la parte no visible del diente a tratar. Además, los odontólogos especialistas observan el estado de la mucosa oral y de la encía para encontrar el mejor modo de colocar el implante.

Excelente reputación y niveles de calidad El proceso postoperatorio no suele generar molestias en los pacientes, pero requiere de ciertos cuidados para garantizar una larga vida al implante, como mantener una higiene oral adecuada o asistir a las revisiones periódicas del odontólogo. Esto último es más sencillo si se cuenta con el certificado DentalQuality que permite conseguir cita con algunos de los mejores dentistas del medio.

Uno de los miedos de los pacientes al momento de realizarse un implante es el temor a reacciones secundarias negativas en su cuerpo. En ese sentido, cabe resaltar que solo existe un pequeño porcentaje de fallos en la integración con el hueso. Además, las reacciones alérgicas únicamente se producen cuando no se utilizan materiales nobles, por lo que el titanio o la zirconia empleadas no significan ningún riesgo.

Con más de 100 clínicas certificadas en las que se pueden llevar a cabo la implantología, DentalQuality cuenta con una excelente reputación y unos niveles de calidad del conjunto de los centros que ostentan el Sello de Calidad.

