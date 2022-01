¿Qué es la antigüedad en el seguro de decesos?, por Seguros Academy Emprendedores de Hoy

Aunque la gran mayoría de personas suele contratar distintos tipos de seguros, por regla general, muchos aún se encuentran desinformados acerca de la letra pequeña que incluye la contratación de una póliza.

De manera que hay términos que les son desconocidos, como por ejemplo la antigüedad en los seguros de decesos.

Para poder informarse adecuadamente sobre este y otros puntos importantes antes de contratar un seguro, lo más recomendable es acudir a expertos que conozcan perfectamente estos temas. En Seguros Academy se encuentra un equipo de asesores profesionales que puede ayudar a las personas que quieran saber más acerca de todo lo relacionado con las pólizas de seguros.

¿Qué es la antigüedad en los seguros de decesos? El seguro de decesos es una de las pólizas indispensables para cualquier persona. Sin embargo, es muy probable que muchos aún se pregunten qué es la antigüedad en los seguros de decesos y de qué manera afecta la póliza.

Cuando se habla de antigüedad se está haciendo referencia al tiempo que el seguro lleva en vigor, es decir, desde que fue contratado hasta el presente. No obstante, contrario a lo que muchas personas creen, la antigüedad o el número de años que una persona tenga contratado el seguro no afecta en nada al mismo ni a las coberturas que posee. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si se contrata un seguro de decesos a prima nivelada, se establecerá una tasa de acuerdo a la edad del asegurado en el momento de ingreso, lo que hace que en un futuro el precio quede más estable sin grandes subidas.

Tipos de prima que se pueden contratar en seguros de decesos Según la prima que se escoja al contratar uno de estos seguros, el importe a pagar podrá variar a medida que pasen los años. En una póliza de este tipo existen 4 tipos de prima diferentes.

La primera es la prima natural, que por lo general es la más habitual en los jóvenes, y que a mayor edad, mayor es el importe a pagar. En segundo lugar, está la prima nivelada, que es la única que mantiene los derechos de antigüedad, ya que aquí se establece un importe a pagar que no va a variar a medida que pasen los años.

Después está la prima mixta, que es una especie de combinación de las anteriores. Por último la prima única, en la que el pago se hace efectivo solo una vez.

En la empresa Seguros Academy ofrecen toda la asesoría y ayuda necesaria para elegir el mejor seguro de decesos y las mejores coberturas para cada caso particular.

