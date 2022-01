El coaching dental de AESINERGY Emprendedores de Hoy

martes, 11 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

El éxito de cualquier clínica dental, como en cualquier sector, depende en gran medida de la motivación y el trato por parte del equipo. Unos trabajadores desmotivados y sin ganas repercuten de manera negativa en la actividad del negocio.

Sin embargo, contar con profesionales contentos y organizados facilita la gestión óptima de una clínica. Para lograrlo, la implementación de programas de coaching dental se establece como una opción estratégica. La consultora dental AESINERGY se centra en la gestión dental e incluye la posibilidad de capacitar al equipo para que enfrente correctamente las situaciones que se presentan en el día a día.

El coaching ayuda a los equipos de trabajo El coaching es una herramienta de aprendizaje con la cual una persona o un equipo de trabajo está, durante un tiempo, bajo la tutela de un coach, que le orienta y acompaña durante el proceso, con la finalidad de ayudarle a alcanzar unas metas definidas y lograr el máximo rendimiento posible, haciendo énfasis en las capacidades individuales. En un equipo de trabajo, el coach se convierte en un observador externo del mismo y analiza las relaciones e interacciones que se dan entre los miembros,con el objetivo de trabajar basándose en las mismas y logrando que el rendimiento del conjunto mejore.

Así, el coaching de equipos en las clínicas dentales pretende lograr una mayor confianza y compromiso entre todos los miembros, para mejorar aspectos fundamentales como la comunicación y los resultados, motivando y comprometiendo a todo el equipo para mejorar las relaciones entre ellos y la atención a los pacientes.

Importancia del coaching dental El coaching dental puede transformar de manera profunda y positiva los resultados de una empresa odontológica. Este tipo de coaching está diseñado, en un principio, para desarrollar aptitudes y reforzar las capacidades del director de la clínica dental. El dueño de la clínica dental no ha estudiado para ser empresario, sin embargo, al emprender un negocio propio, debe enfrentarse a una serie de situaciones propias de cualquier empresa, como la administración y el manejo del personal.

En este sentido, el coaching dental se convierte en un acompañamiento para que no solo el director de la clínica, sino el equipo de trabajo en general mejore su interacción y el servicio al cliente, potencie sus capacidades y alcance los resultados propuestos.

Para lograr el éxito en la gestión de una clínica dental, es fundamental prepararse y contar con herramientas que contribuyan al logro de las metas trazadas. Una de las herramientas indispensables es el coaching dental y, en la asesoría de clínicas dentales AESINERGY, ofrecen este servicio para alcanzar los resultados deseados.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.