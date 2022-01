Los mejores peluches del Juego del Calamar en Albithinia Emprendedores de Hoy

martes, 11 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Una serie de Netflix que ha alcanzado una enorme popularidad a nivel mundial por su temática basada en una apuesta de riesgo por obtener una vida mejor es el Juego del Calamar. Los jugadores se sumergen en un mundo en el que sus vidas corren peligro en cada escenario y la recompensa les puede convertir en multimillonarios.

La empresa familiar Albithinia ofrece a sus clientes peluches basados en esta serie tan aclamada por los jóvenes y adultos de España. Estos juguetes están hechos de tejido de algodón de alta calidad y su diseño es 100 % original.

Diseño exclusivo de peluches del Juego del Calamar Albithinia es una empresa familiar reconocida en toda España por sus productos originales basados en anime, series de televisión, manga e incluso videojuegos. Ahora con la reciente fama del Juego del Calamar han decidido ofrecer a todos sus clientes peluches basados en esta famosa serie. Estos juguetes están diseñados con materiales de alta calidad y son muy suaves, por lo que pueden ser un buen regalo para los más pequeños. Entre los más populares se encuentran el peluche relacionado con los empleados de la empresa que organiza el Juego del Calamar. Estos tienen el color y atuendo original de la serie y están disponibles en los 3 tipos de rangos de trabajo (cuadrado, triangular y redondo). Por otra parte, la muñeca del tradicional juego “luz roja, luz verde” es otro peluche que ha sido muy solicitado en las tiendas físicas y online de Albithinia.

¿Por qué comprar peluches del Juego del Calamar en esta tienda? Esta compañía se ha caracterizado por ofrecer una atención personalizada al cliente y siempre pensar en lo que estos buscan en cada uno de sus productos. Por esta razón, sus peluches están diseñados para satisfacer las expectativas de los amantes de esta serie tan popular de Netflix. Además, dispone de precios accesibles para cualquier presupuesto.

De igual forma, sus artículos siempre se fabrican con poliéster y tejido de algodón de alta calidad, por lo cual no se rompen con facilidad. Esto ha hecho que las tiendas de Albithinia siempre reciban a muchas personas que busquen productos originales con una relación calidad- precio aceptable.

Por otra parte, para la comodidad de sus clientes ofrecen compras en línea con una gran variedad en métodos de pagos, ofertas y descuentos, etc.

El Juego del Calamar se ha convertido en una de las series más aclamadas de Netflix, y es por ello, que Albithinia ha añadido en su catálogo peluches con diseños de esta temática.

