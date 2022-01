Lautoka Urbana explica cuál será el color de moda del año 2022 en interiorismo Emprendedores de Hoy

martes, 11 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Con la llegada del 2022, los expertos en tendencias ya han empezado a hablar sobre lo que causará furor en los próximos 12 meses y uno de los ámbitos de los que más se habla es la decoración de interiores y, en relación con este, genera mucho interés el color de moda para el nuevo año.

Pantone, una empresa referente en el mundo, dedicada a la identificación y comunicación del color para diferentes tipos de arte, ha inventado un nuevo color para el 2022 dentro de la gama de azules y morados, una tonalidad llamada Very Peri. De hecho, es la primera vez que la empresa crea un nuevo tono en lugar de elegir uno de su amplio listado y este es ideal para acompañar el mundo del diseño de interiores con innovadores acabados y llamativas reformas.

Lautoka Urbana, una empresa dedicada al interiorismoy a la reforma de espacios a través de las tendencias y diseños de vanguardia, se apoyará en el color Very Peri para que todos sus trabajos del próximo año no solo sean estéticamente perfectos, sino que, además, estén a la moda.

Las tendencias del interiorismo para 2022 El Very Peri, como color oficial del nuevo año, debe estar incluido dentro de las decoraciones y el montaje de estructuras de interiores. Lautoka Urbana, empresa de remodelación de interiores, disfruta de los desafíos y se enfoca en la perfección de los acabados y es ideal para realizar todo el asesoramiento y acompañamiento para que, durante la reforma de vivienda o negocios, se tengan en cuenta estas líneas de tendencia y vanguardia, teniendo como principal objetivo una satisfacción total de sus clientes.

Este nuevo color es muy versátil y tiene la capacidad de ambientar y alegrar cualquier espacio, por lo cual puede ser utilizado de manera sutil o más llamativa en varios lugares de la vivienda. En primer lugar, es importante resaltar que es un tono combinable con colores claros como el blanco o el beige, lo que hará ver las habitaciones más amplias y refrescantes. Aunque también puede ser usado con marrones, lo que dará un toque de elegancia al entorno.

En esta línea, una idea adecuada para usar Very Peri en los hogares es pintar alguna pared principal por completo y hacer contraste con cuadros o muebles frente a ella de colores claros u oscuros. También se pueden utilizar elementos más sutiles, pero llamativos dentro de las salas de estar, como butacas o muebles pequeños. Finalmente, los accesorios siempre son una buena opción para resaltar cualquier tono, como cuadros, manteles y fundas de cojines, entre otros.

¿Qué significa Very Peri? Desde hace casi 20 años, el equipo creativo y directivo de Pantone busca encontrar y entender el espíritu y el significado de lo que está por venir a través de teorías de color. En el 2016, por ejemplo, la firma se decantó por un degradado arcoíris como un claro reflejo de los movimientos y políticas de género, que parecían tomar más fuerza. En el 2020, el elegido fue un tono amarillo brillante, que representaba optimismo y las lecciones aprendidas durante la época de pandemia.

Ya para el 2022, el color Very Peri aparece como una línea de refuerzo y visibilidad de los grandes avances tecnológicos de diferentes sectores, lo que ha impulsado a Pantone a trabajar con Microsoft para integrar durante el próximo año este nuevo color en sus salvapantallas e interfaces. El Very Peri simboliza además las nuevas formas de ver el mundo y cómo la pandemia ha hecho pensar de manera diferente a quienes de alguna forma se han visto afectados por ella.

Siempre teniendo en cuenta las que son las últimas modas y tendencias del sector, Lautoka Urbana incorporará el color de moda Very Peri a todos los proyectos de reforma de interiores de aquellos clientes que quieran estar a la última.

