Juguetes Broks, para pasar horas inventando durante todo el año

martes, 11 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Llega la Navidad y muchos niños esperan ansiosos la llegada de sus juguetes. No obstante, la mayor parte de ellos tienen una duración pasajera y, más allá del entusiasmo del día en el que lo regalan, van perdiendo la atención de los pequeños hasta quedar guardados acumulando polvo en un cajón.

Para solucionar este problema, Broks creó una serie de juguetes de construcción que los niños y niñas recurren una y otra vez y con lo que los pequeños estimulan sus habilidades y talentos durante horas. Estos juguetes didácticos no solo son divertidos, sino que también sirven para que los chicos y las chicas desarrollen nuevas habilidades motrices y espaciales, ejerciten la concentración y exploten al máximo sus talentos.

Los niños se convierten en inventores mientras juegan El tiempo es oro y, por esta razón, es necesario que los más pequeños vayan conociendo diferentes destrezas que les servirán en la vida adulta. Estos juegos contribuyen a ello, ya que les enseñarán funcionamientos mecánicos básicos y complejos e incluso les introducirá conceptos de robótica. De esta forma, los pequeños serán capaces de construir objetos tan complejos como un telescopio, una batidora o una caña de pescar mientras juegan y se divierten. Juntar y unir cada pieza permitirá una infinidad de posibilidades y logrará que los niños no se contenten con un solo diseño, sino que tendrán la curiosidad de pasar horas y horas experimentando y descubriendo cómo sacar el máximo partido a cada parte del juego y de realizar nuevos diseños.

Broks posee diferentes modelos de juguetes didácticos para menores de 3 a 12 años. Los niños podrán usar piezas simples como cilindros o varillas, pero los más grandes se enfrentarán a retos más complejos utilizando ruedas, poleas, engranajes o articulaciones.

Aprovechar el tiempo en familia y unir vínculos con seres queridos Otro aspecto positivo de estos juegos de construcción es la posibilidad de que los niños interactúen. Primero con sus padres, hermanos, abuelos o quien viva en su casa y se dé un tiempo para ayudarlo en la creación de cada proyecto. Juntos podrán pasar horas pensando en qué combinación nueva inventar, estimulando la imaginación de los niños y fortaleciendo sus vínculos con la persona que lo acompaña. Esto permite a padres, abuelos y educadores pasar tiempo de calidad con los niños.

Algunas escuelas infantiles y colegios también están comenzando a usar estos juegos para actividades creativas y de desarrollo STEM, como también actividades extraescolares como talleres de introducción a la robótica. Esta nueva experiencia permite que los niños intercambien ideas unos con otros.

Cada juego contiene 10 divertidos retos de construcción que están organizados para comenzar con los más sencillos y seguir con los más complejos. Asimismo, Broks se adapta a las nuevas tecnologías y por ello desarrolló un app para IOS y Android con instrucciones detalladas, animaciones y modelos 3D para poder realizar todos sus desafíos.

