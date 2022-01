¿Qué es una puerta seccional? ASSA ABLOY Emprendedores de Hoy

martes, 11 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

La puerta seccional, pese a ser un concepto poco conocido, suele relacionarse con las típicas puertas de garaje, pero es mucho más que eso. Se trata de un tipo de entrada atractiva y fácil de usar.

Además, cumple con las normas de seguridad europeas para este tipo de instalación.

En el mercado, existen de diferentes estilos y materiales y en todas sus presentaciones son ideales para ahorrar espacio y energía eléctrica. Estas pueden ser adquiridas en empresas especializadas como ASSA ABLOY, que defiende que un acceso seguro a los espacios es esencial para todo tipo de estructuras.

¿Qué es una puerta seccional y cuáles son sus características? Las puertas seccionales son aquellas que utilizan un sistema especial para abrir y cerrar verticalmente. Cuando se activa el sistema para abrirla, la puerta se mueve y se posiciona en paralelo al techo. Al cerrar, vuelve a su posición original, sellando por completo el lugar donde se instale. Para lograr estos movimientos, cuenta con un mástil y un riel que controla el deslizamiento. Se puede activar mediante un control o un panel de pared.

Estas puertas son fabricadas en diferentes materiales resistentes. En empresas como ASSA ABLOY los usuarios también pueden conseguir puertas acristaladas, aislantes o universales. Sin importar el estilo o material, se caracterizan por adaptarse fácilmente a cualquier tipo de negocio.

Estos diseños son los preferidos para almacenes, entradas en edificios y diversos tipos de edificios industriales, porque permiten aislar por completo los lugares, de manera que no quede ni un espacio expuesto. Esto quiere decir que no permite que pasen corrientes de aire, agua u otros elementos.

Beneficios de instalar una puerta seccional El ahorro de espacio es uno de los factores que todas las personas buscan al adquirir una puerta seccional. Como esta se mueve hacia el techo de manera automatizada, se optimizan los espacios, permitiendo que los objetos y las personas puedan moverse libremente. Además, son sencillas de transportar, ya que su tecnología permite acoplarlas para llevarlas de un lado a otro. Esta misma característica beneficia la instalación rápida.

Por otro lado, son duraderas en el tiempo y resisten a todo tipo de clima. El tiempo de duración también depende del material, ya que las que están hechas de madera puede que se desgasten más pronto.

Modernizar los espacios no requiere de demasiado tiempo ni recursos, sino de buenas decisiones a la hora de elegir las puertas apropiadas. Como empresa caracterizada por su optimización de dinero, energía y sostenibilidad, el catálogo de ASSA ABLOY ofrece diseños de máxima seguridad para todo tipo de clientes.

